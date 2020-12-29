  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:48:49 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.2473,18
BIST ANKARA2.325-0,01
BIST ANTALYA2.108-1,66
BIST BALIKESİR2.091-0,80
BIST BURSA3.6261,35
BIST DENIZLI2.8510,43
BIST ISTANBUL1.5371,31
BIST IZMIR3.2970,34
BIST KAYSERI8.318-0,33
BIST KOCAELI3.4460,67
BIST KONYA3.2094,97
BIST TEKIRDAĞ9.468-0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı
Gündem

Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı

Dün akşam 14. Bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'daki savaş sahnesi nefes kesmişti. Herkes yen..
Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’
Dünya

Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin İran'ın "adaletten kaçamayacağını" belirtti.
Mahkeme azgın azınlığın algı operasyonuna boyun eğdi! Dertleri otopark değil, cami
Gündem

Mahkeme azgın azınlığın algı operasyonuna boyun eğdi! Dertleri otopark değil, cami

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, cami düşmanlarının ‘otopark’ bahanesiyle yapımının durdurulmasını istediği ancak altında otopark projesinin de..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay