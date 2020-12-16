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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:43:01 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.873-1,64
BIST ANKARA2.2390,39
BIST ANTALYA2.008-2,27
BIST BALIKESİR1.877-0,53
BIST BURSA3.526-0,90
BIST DENIZLI2.753-0,32
BIST ISTANBUL1.4510,04
BIST IZMIR3.091-1,51
BIST KAYSERI7.920-0,20
BIST KOCAELI3.404-0,33
BIST KONYA3.210-1,20
BIST TEKIRDAĞ9.184-1,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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