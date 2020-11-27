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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:57:51 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.276-1,80
BIST ANKARA2.205-1,00
BIST ANTALYA1.9961,72
BIST BALIKESİR1.730-2,83
BIST BURSA3.478-0,85
BIST DENIZLI2.817-0,67
BIST ISTANBUL1.389-1,26
BIST IZMIR3.0730,18
BIST KAYSERI7.4440,52
BIST KOCAELI3.114-0,72
BIST KONYA2.5481,22
BIST TEKIRDAĞ9.043-0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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