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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:37:33 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 5.083 -1,77
BIST ANKARA 2.023 -0,06
BIST ANTALYA 1.411 -0,29
BIST BALIKESİR 1.337 1,02
BIST BURSA 2.753 1,20
BIST DENIZLI 2.545 -0,01
BIST ISTANBUL 1.185 0,26
BIST IZMIR 2.599 0,57
BIST KAYSERI 5.740 0,28
BIST KOCAELI 2.483 0,94
BIST KONYA 1.846 -1,63
BIST TEKIRDAĞ 7.425 -2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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