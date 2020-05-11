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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:37:10 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 282.207 -1,87
BIST ANKARA 168.771 0,52
BIST ANTALYA 91.919 1,84
BIST BALIKESİR 114.638 -1,36
BIST BURSA 174.688 -0,26
BIST DENIZLI 160.534 2,43
BIST ISTANBUL 100.367 0,02
BIST IZMIR 207.307 -0,01
BIST KAYSERI 429.577 -0,42
BIST KOCAELI 203.852 0,88
BIST KONYA 90.912 1,91
BIST TEKIRDAĞ 609.854 6,42


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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