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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:39:18 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.231 0,47
BIST ANKARA 2.219 0,62
BIST ANTALYA 1.685 5,79
BIST BALIKESİR 1.614 -2,23
BIST BURSA 3.575 -0,17
BIST DENIZLI 3.015 1,10
BIST ISTANBUL 1.312 1,31
BIST IZMIR 2.901 0,10
BIST KAYSERI 6.985 1,50
BIST KOCAELI 2.610 0,43
BIST KONYA 2.235 2,50
BIST TEKIRDAĞ 7.793 -2,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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