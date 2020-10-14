Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.269
|-1,36
|BIST ANKARA
|2.215
|0,50
|BIST ANTALYA
|1.623
|-2,98
|BIST BALIKESİR
|1.664
|-3,97
|BIST BURSA
|3.514
|-1,39
|BIST DENIZLI
|3.022
|1,38
|BIST ISTANBUL
|1.307
|1,55
|BIST IZMIR
|2.903
|0,73
|BIST KAYSERI
|6.808
|1,43
|BIST KOCAELI
|2.614
|2,07
|BIST KONYA
|2.171
|-0,15
|BIST TEKIRDAĞ
|7.681
|-0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)