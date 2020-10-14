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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:45:38 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.269 -1,36
BIST ANKARA 2.215 0,50
BIST ANTALYA 1.623 -2,98
BIST BALIKESİR 1.664 -3,97
BIST BURSA 3.514 -1,39
BIST DENIZLI 3.022 1,38
BIST ISTANBUL 1.307 1,55
BIST IZMIR 2.903 0,73
BIST KAYSERI 6.808 1,43
BIST KOCAELI 2.614 2,07
BIST KONYA 2.171 -0,15
BIST TEKIRDAĞ 7.681 -0,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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