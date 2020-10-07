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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:47:11 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.201 0,10
BIST ANKARA 2.184 0,39
BIST ANTALYA 1.454 -1,88
BIST BALIKESİR 1.639 1,83
BIST BURSA 3.297 2,38
BIST DENIZLI 2.973 -2,93
BIST ISTANBUL 1.259 0,34
BIST IZMIR 2.716 1,22
BIST KAYSERI 6.482 1,73
BIST KOCAELI 2.499 0,38
BIST KONYA 2.055 -1,36
BIST TEKIRDAĞ 7.457 -0,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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