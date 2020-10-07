Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.201
|0,10
|BIST ANKARA
|2.184
|0,39
|BIST ANTALYA
|1.454
|-1,88
|BIST BALIKESİR
|1.639
|1,83
|BIST BURSA
|3.297
|2,38
|BIST DENIZLI
|2.973
|-2,93
|BIST ISTANBUL
|1.259
|0,34
|BIST IZMIR
|2.716
|1,22
|BIST KAYSERI
|6.482
|1,73
|BIST KOCAELI
|2.499
|0,38
|BIST KONYA
|2.055
|-1,36
|BIST TEKIRDAĞ
|7.457
|-0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)