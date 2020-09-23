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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 18:46:10 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.118 -0,19
BIST ANKARA 1.997 0,21
BIST ANTALYA 1.412 2,23
BIST BALIKESİR 1.441 2,70
BIST BURSA 2.792 2,40
BIST DENIZLI 2.548 -0,25
BIST ISTANBUL 1.202 1,18
BIST IZMIR 2.574 -0,14
BIST KAYSERI 5.940 2,09
BIST KOCAELI 2.447 0,85
BIST KONYA 1.833 0,02
BIST TEKIRDAĞ 7.409 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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