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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:53:45 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.128 -0,69
BIST ANKARA 1.993 0,82
BIST ANTALYA 1.382 -0,93
BIST BALIKESİR 1.404 3,22
BIST BURSA 2.727 1,79
BIST DENIZLI 2.554 4,21
BIST ISTANBUL 1.188 1,09
BIST IZMIR 2.578 1,70
BIST KAYSERI 5.819 3,50
BIST KOCAELI 2.426 0,08
BIST KONYA 1.833 1,39
BIST TEKIRDAĞ 7.414 1,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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