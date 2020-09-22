Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.128
|-0,69
|BIST ANKARA
|1.993
|0,82
|BIST ANTALYA
|1.382
|-0,93
|BIST BALIKESİR
|1.404
|3,22
|BIST BURSA
|2.727
|1,79
|BIST DENIZLI
|2.554
|4,21
|BIST ISTANBUL
|1.188
|1,09
|BIST IZMIR
|2.578
|1,70
|BIST KAYSERI
|5.819
|3,50
|BIST KOCAELI
|2.426
|0,08
|BIST KONYA
|1.833
|1,39
|BIST TEKIRDAĞ
|7.414
|1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)