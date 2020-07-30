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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:39:15 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.200 0,49
BIST ANKARA 2.132 -0,44
BIST ANTALYA 1.482 1,62
BIST BALIKESİR 1.266 0,63
BIST BURSA 2.768 1,07
BIST DENIZLI 2.460 2,50
BIST ISTANBUL 1.164 -0,59
BIST IZMIR 2.472 -0,17
BIST KAYSERI 5.628 -0,12
BIST KOCAELI 2.367 0,51
BIST KONYA 1.604 -1,50
BIST TEKIRDAĞ 7.789 -1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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