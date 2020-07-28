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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 18:40:57 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.226 -4,73
BIST ANKARA 2.174 -3,99
BIST ANTALYA 1.453 -6,75
BIST BALIKESİR 1.275 -5,98
BIST BURSA 2.687 -2,01
BIST DENIZLI 2.408 -1,71
BIST ISTANBUL 1.184 -4,01
BIST IZMIR 2.516 -3,56
BIST KAYSERI 5.613 -4,95
BIST KOCAELI 2.356 -1,77
BIST KONYA 1.599 -2,99
BIST TEKIRDAĞ 7.350 -4,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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