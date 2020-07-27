Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.436
|4,17
|BIST ANKARA
|2.264
|3,80
|BIST ANTALYA
|1.558
|3,25
|BIST BALIKESİR
|1.356
|1,55
|BIST BURSA
|2.742
|1,27
|BIST DENIZLI
|2.450
|0,63
|BIST ISTANBUL
|1.233
|0,07
|BIST IZMIR
|2.609
|2,23
|BIST KAYSERI
|5.905
|3,41
|BIST KOCAELI
|2.399
|0,49
|BIST KONYA
|1.648
|1,15
|BIST TEKIRDAĞ
|7.688
|-0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)