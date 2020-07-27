  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:41:57 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.436 4,17
BIST ANKARA 2.264 3,80
BIST ANTALYA 1.558 3,25
BIST BALIKESİR 1.356 1,55
BIST BURSA 2.742 1,27
BIST DENIZLI 2.450 0,63
BIST ISTANBUL 1.233 0,07
BIST IZMIR 2.609 2,23
BIST KAYSERI 5.905 3,41
BIST KOCAELI 2.399 0,49
BIST KONYA 1.648 1,15
BIST TEKIRDAĞ 7.688 -0,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı