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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:42:18 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 425.844 0,79
BIST ANKARA 218.127 -0,13
BIST ANTALYA 150.872 0,20
BIST BALIKESİR 133.517 -0,79
BIST BURSA 270.800 0,14
BIST DENIZLI 243.454 -2,42
BIST ISTANBUL 123.214 0,31
BIST IZMIR 255.176 0,87
BIST KAYSERI 570.981 -0,64
BIST KOCAELI 238.691 0,27
BIST KONYA 162.937 -3,43
BIST TEKIRDAĞ 774.381 1,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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