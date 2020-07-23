Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|422.486
|1,37
|BIST ANKARA
|218.402
|1,46
|BIST ANTALYA
|150.574
|0,39
|BIST BALIKESİR
|134.574
|1,33
|BIST BURSA
|270.433
|0,67
|BIST DENIZLI
|249.489
|-1,59
|BIST ISTANBUL
|122.829
|0,68
|BIST IZMIR
|252.964
|0,28
|BIST KAYSERI
|574.679
|1,97
|BIST KOCAELI
|238.052
|1,17
|BIST KONYA
|168.718
|7,21
|BIST TEKIRDAĞ
|764.121
|0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)