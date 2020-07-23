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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:46:03 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 422.486 1,37
BIST ANKARA 218.402 1,46
BIST ANTALYA 150.574 0,39
BIST BALIKESİR 134.574 1,33
BIST BURSA 270.433 0,67
BIST DENIZLI 249.489 -1,59
BIST ISTANBUL 122.829 0,68
BIST IZMIR 252.964 0,28
BIST KAYSERI 574.679 1,97
BIST KOCAELI 238.052 1,17
BIST KONYA 168.718 7,21
BIST TEKIRDAĞ 764.121 0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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