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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:42:50 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 341.936 0,21
BIST ANKARA 194.117 1,88
BIST ANTALYA 111.033 0,58
BIST BALIKESİR 125.171 0,68
BIST BURSA 207.786 1,72
BIST DENIZLI 265.517 -3,63
BIST ISTANBUL 115.152 1,46
BIST IZMIR 229.736 1,08
BIST KAYSERI 483.718 2,11
BIST KOCAELI 223.019 2,03
BIST KONYA 102.602 -1,69
BIST TEKIRDAĞ 753.377 7,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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