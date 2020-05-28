  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:48:56 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 332.599 3,45
BIST ANKARA 185.677 0,42
BIST ANTALYA 98.864 -2,26
BIST BALIKESİR 124.311 -2,09
BIST BURSA 195.190 0,87
BIST DENIZLI 186.710 2,12
BIST ISTANBUL 109.424 0,43
BIST IZMIR 211.675 -1,19
BIST KAYSERI 472.868 -1,21
BIST KOCAELI 211.232 0,34
BIST KONYA 94.755 0,63
BIST TEKIRDAĞ 703.004 1,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı