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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:05:11 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 318.655 0,47
BIST ANKARA 181.987 -1,08
BIST ANTALYA 99.848 0,63
BIST BALIKESİR 124.708 0,98
BIST BURSA 189.488 1,14
BIST DENIZLI 179.284 -0,64
BIST ISTANBUL 106.092 0,61
BIST IZMIR 212.172 0,31
BIST KAYSERI 475.000 0,14
BIST KOCAELI 204.509 0,85
BIST KONYA 92.875 -0,65
BIST TEKIRDAĞ 670.694 1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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