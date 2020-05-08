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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:47:18 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 287.576 -0,07
BIST ANKARA 167.903 -2,67
BIST ANTALYA 90.257 -1,96
BIST BALIKESİR 116.221 -1,46
BIST BURSA 175.149 -1,22
BIST DENIZLI 156.723 -1,53
BIST ISTANBUL 100.351 -0,18
BIST IZMIR 207.324 -0,52
BIST KAYSERI 431.372 -0,24
BIST KOCAELI 202.078 -0,29
BIST KONYA 89.204 1,83
BIST TEKIRDAĞ 573.057 0,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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