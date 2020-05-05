Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|278.241
|0,63
|BIST ANKARA
|171.903
|1,81
|BIST ANTALYA
|94.577
|3,80
|BIST BALIKESİR
|116.613
|3,53
|BIST BURSA
|179.122
|-1,22
|BIST DENIZLI
|159.348
|4,32
|BIST ISTANBUL
|100.880
|-0,08
|BIST IZMIR
|204.896
|0,73
|BIST KAYSERI
|423.028
|0,11
|BIST KOCAELI
|206.472
|0,39
|BIST KONYA
|87.589
|-1,67
|BIST TEKIRDAĞ
|627.377
|8,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)