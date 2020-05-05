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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:44:27 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 278.241 0,63
BIST ANKARA 171.903 1,81
BIST ANTALYA 94.577 3,80
BIST BALIKESİR 116.613 3,53
BIST BURSA 179.122 -1,22
BIST DENIZLI 159.348 4,32
BIST ISTANBUL 100.880 -0,08
BIST IZMIR 204.896 0,73
BIST KAYSERI 423.028 0,11
BIST KOCAELI 206.472 0,39
BIST KONYA 87.589 -1,67
BIST TEKIRDAĞ 627.377 8,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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