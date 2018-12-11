Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması11 Aralık 2018 Salı 18:43
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|801.229.240
|Türk Hava Yolları
|442.348.139
|Ereğli Demir Çelik
|267.351.231
|Kardemir (D)
|249.602.312
|Halkbank
|235.904.834
|ASELSAN
|231.378.270
|Akbank
|227.186.196
|Vakıflar Bankası
|161.327.099
|Koza Madencilik
|154.420.532
|İş Bankası (C)
|140.835.313
|Türk Telekom
|137.921.537
|Tüpraş
|135.151.765
|Petkim
|115.885.014
|Bim Mağazalar
|95.013.295
|Koza Altın
|94.393.219
|TAV Havalimanları
|81.202.457
|Polisan Holding
|68.183.511
|Turkcell
|68.151.346
|Doğan Holding
|66.860.425
|İpek Doğal Enerji
|65.822.652
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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