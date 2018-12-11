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Borsada işlem hacmi sıralaması

11 Aralık 2018 Salı 18:43
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası801.229.240
Türk Hava Yolları442.348.139
Ereğli Demir Çelik267.351.231
Kardemir (D)249.602.312
Halkbank235.904.834
ASELSAN231.378.270
Akbank227.186.196
Vakıflar Bankası161.327.099
Koza Madencilik154.420.532
İş Bankası (C)140.835.313
Türk Telekom137.921.537
Tüpraş135.151.765
Petkim115.885.014
Bim Mağazalar95.013.295
Koza Altın94.393.219
TAV Havalimanları81.202.457
Polisan Holding68.183.511
Turkcell68.151.346
Doğan Holding66.860.425
İpek Doğal Enerji65.822.652

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:43
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