Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|3.558.929.623
|Petkim
|2.558.639.646
|Gübre Fabrikaları
|2.497.104.118
|Garanti Bankası
|2.090.950.527
|Koza Altın
|1.837.424.014
|Tekfen Holding
|1.686.967.575
|Şişe Cam
|1.420.463.425
|Kardemir (D)
|1.364.666.246
|Tüpraş
|1.230.096.838
|Türk Hava Yolları
|1.169.256.658
|Karsan Otomotiv
|1.111.047.811
|Akbank
|1.100.511.451
|Otokar
|1.040.950.013
|Yapı ve Kredi Bankası
|943.802.320
|Turkcell
|827.245.709
|Vakıflar Bankası
|815.526.798
|İş GMYO
|768.059.204
|Halkbank
|755.066.017
|ASELSAN
|632.950.780
|Odaş Elektrik
|632.869.700
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)