Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.269.044.899
|Gübre Fabrikaları
|1.857.135.705
|Koza Altın
|1.422.086.463
|Garanti Bankası
|1.406.050.728
|Şişe Cam
|1.199.029.318
|Koza Madencilik
|1.071.534.186
|Yapı ve Kredi Bankası
|909.707.721
|İş Finansal Kiralama
|876.621.904
|Türk Hava Yolları
|801.375.112
|Akbank
|780.049.332
|Şekerbank
|775.685.137
|Kardemir (D)
|770.432.589
|İpek Doğal Enerji
|751.050.893
|Karsan Otomotiv
|706.130.798
|Türkiye Sigorta
|697.988.301
|Zorlu Enerji
|694.729.600
|ASELSAN
|680.437.286
|Turkcell
|657.017.760
|Otokar
|631.344.041
|Tüpraş
|582.181.661
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)