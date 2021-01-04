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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:46:50 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO2.269.044.899
Gübre Fabrikaları1.857.135.705
Koza Altın1.422.086.463
Garanti Bankası1.406.050.728
Şişe Cam1.199.029.318
Koza Madencilik1.071.534.186
Yapı ve Kredi Bankası909.707.721
İş Finansal Kiralama876.621.904
Türk Hava Yolları801.375.112
Akbank780.049.332
Şekerbank775.685.137
Kardemir (D)770.432.589
İpek Doğal Enerji751.050.893
Karsan Otomotiv706.130.798
Türkiye Sigorta697.988.301
Zorlu Enerji694.729.600
ASELSAN680.437.286
Turkcell657.017.760
Otokar631.344.041
Tüpraş582.181.661

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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