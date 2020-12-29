Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|2.852.647.907
|Türk Hava Yolları
|1.515.058.494
|Garanti Bankası
|1.422.353.491
|Kardemir (D)
|1.190.681.593
|Kartonsan
|1.040.951.013
|Koza Altın
|1.040.475.021
|Şişe Cam
|972.992.701
|Petkim
|925.788.370
|Otokar
|898.313.748
|Sasa Polyester
|891.655.154
|Odaş Elektrik
|640.457.656
|Borusan Mannesmann
|640.042.246
|Pegasus
|536.176.978
|GSD Holding
|503.277.506
|Tüpraş
|502.974.378
|Zorlu Enerji
|434.795.275
|Akbank
|433.887.117
|ASELSAN
|417.639.483
|Şekerbank
|391.812.031
|Ereğli Demir Çelik
|386.902.790
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)