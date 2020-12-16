Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.013.077.033
|Garanti Bankası
|2.332.272.448
|Şişe Cam
|2.081.145.654
|Odaş Elektrik
|1.614.108.103
|ASELSAN
|1.239.251.593
|Kardemir (D)
|1.197.401.136
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.178.165.919
|Tüpraş
|1.176.813.099
|Pegasus
|1.154.186.726
|Petkim
|1.097.322.283
|Turkcell
|996.325.952
|Emlak Konut GMYO
|821.513.064
|Arçelik
|633.423.919
|Halkbank
|630.063.954
|Doğan Holding
|567.787.464
|Akbank
|558.925.380
|Kartonsan
|530.819.124
|Ereğli Demir Çelik
|518.636.788
|Vakıflar Bankası
|504.865.189
|İş Finansal Kiralama
|493.338.907
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)