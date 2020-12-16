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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:43:51 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.013.077.033
Garanti Bankası2.332.272.448
Şişe Cam2.081.145.654
Odaş Elektrik1.614.108.103
ASELSAN1.239.251.593
Kardemir (D)1.197.401.136
Yapı ve Kredi Bankası1.178.165.919
Tüpraş1.176.813.099
Pegasus1.154.186.726
Petkim1.097.322.283
Turkcell996.325.952
Emlak Konut GMYO821.513.064
Arçelik633.423.919
Halkbank630.063.954
Doğan Holding567.787.464
Akbank558.925.380
Kartonsan530.819.124
Ereğli Demir Çelik518.636.788
Vakıflar Bankası504.865.189
İş Finansal Kiralama493.338.907

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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