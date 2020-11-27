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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:58:41 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.369.519.660
Emlak Konut GMYO3.342.395.481
Kardemir (D)1.818.632.816
Petkim1.723.670.615
Tüpraş1.343.658.716
Gübre Fabrikaları1.311.193.603
Türk Hava Yolları1.288.516.035
Yapı ve Kredi Bankası1.105.706.911
Şişe Cam881.167.993
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası712.192.111
Akbank689.413.871
Odaş Elektrik653.320.230
Halk GMYO627.592.246
Vakıflar Bankası563.635.619
Selçuk Ecza Deposu532.149.970
Pegasus496.509.547
Halkbank489.907.440
Turkcell454.118.240
İş Bankası (C)389.788.356
Oyak Çimento371.579.932

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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