Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|860.815.644
|Petkim
|632.843.475
|Şişe Cam
|535.066.323
|Garanti Bankası
|439.146.877
|Şekerbank
|412.252.555
|Halk GMYO
|366.032.817
|Karsan Otomotiv
|345.842.434
|Doğan Holding
|309.312.707
|Türk Hava Yolları
|308.472.481
|Ereğli Demir Çelik
|300.959.901
|Aselsan
|275.230.932
|Emlak Konut GMYO
|244.756.035
|Tüpraş
|232.698.882
|Kerevitaş Gıda
|230.178.620
|Sasa Polyester
|227.072.459
|Yapı ve Kredi Bank.
|221.302.400
|Odaş Elektrik
|214.967.606
|Zorlu Enerji
|210.938.885
|Akbank
|204.134.041
|Vakıflar Bankası
|194.424.496
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)