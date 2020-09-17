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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:41:56 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 860.815.644
Petkim 632.843.475
Şişe Cam 535.066.323
Garanti Bankası 439.146.877
Şekerbank 412.252.555
Halk GMYO 366.032.817
Karsan Otomotiv 345.842.434
Doğan Holding 309.312.707
Türk Hava Yolları 308.472.481
Ereğli Demir Çelik 300.959.901
Aselsan 275.230.932
Emlak Konut GMYO 244.756.035
Tüpraş 232.698.882
Kerevitaş Gıda 230.178.620
Sasa Polyester 227.072.459
Yapı ve Kredi Bank. 221.302.400
Odaş Elektrik 214.967.606
Zorlu Enerji 210.938.885
Akbank 204.134.041
Vakıflar Bankası 194.424.496

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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