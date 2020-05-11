  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:38:51 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 773.657.383
Kardemir (D) 610.034.746
İş Fin.Kir. 568.598.630
Migros Ticaret 565.695.842
Eczacıbaşı İlaç 500.750.007
İpek Doğal Enerji 378.059.037
Petkim 350.290.605
Alkim Kimya 336.955.664
Yapı ve Kredi Bank. 322.489.590
Vakıflar Bankası 296.909.042
T. Halk Bankası 277.282.542
Türk Hava Yolları 272.645.509
Sasa Polyester 263.975.214
Pegasus 227.697.387
Koza Madencilik 216.843.937
Aselsan 211.331.528
Güneş Sigorta 202.759.123
Akbank 201.899.917
İş GMYO 173.569.412
Odaş Elektrik 154.943.886



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı