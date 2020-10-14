  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:46:29 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 6.576.430.165
Tüpraş 2.703.756.303
Odaş Elektrik 2.112.835.145
Zorlu Enerji 1.676.602.456
Garanti Bankası 1.036.958.751
Kardemir (D) 970.864.017
Şişe Cam 951.159.975
İpek Doğal Enerji 880.620.281
Emlak Konut GMYO 746.088.902
Halk GMYO 662.717.645
Tekfen Holding 623.940.069
Türk Hava Yolları 516.994.420
ASELSAN 503.753.179
Eczacıbaşı İlaç 472.231.623
Türkiye Sigorta 456.823.605
Turkcell 451.366.187
Koç Holding 398.494.802
Akbank 372.058.767
Aksa Enerji 370.812.967
Net Holding 363.620.763

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj
Medya

Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj

Masumlar Apartmanı dizisinin 6. bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tasarruf olmaya yönelik verilen mesaj büyük takdir topladı...
Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti
Gündem

Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti

Daha önce birçok skandal çıkışıyla gündeme gelen "FETÖ gelini" yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'ın yanında yer aldı.
Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Dünya

Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay