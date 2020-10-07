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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:48:01 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.580.397.534
Odaş Elektrik 1.507.604.490
Şişe Cam 1.188.281.877
ASELSAN 943.475.458
Petkim 921.713.847
Zorlu Enerji 748.596.847
Gübre Fabrikaları 486.959.397
Kardemir (D) 464.623.265
Akbank 384.018.636
Koç Holding 350.330.795
Türk Hava Yolları 346.599.842
Şekerbank 343.892.333
Tüpraş 338.446.168
Türkiye Sigorta 320.200.693
Hektaş 281.363.210
GSD Holding 260.592.376
Yapı ve Kredi Bankası 252.837.923
Alkim Kimya 244.500.096
Emlak Konut GMYO 238.954.534
Arçelik 231.231.700

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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