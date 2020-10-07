Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.580.397.534
|Odaş Elektrik
|1.507.604.490
|Şişe Cam
|1.188.281.877
|ASELSAN
|943.475.458
|Petkim
|921.713.847
|Zorlu Enerji
|748.596.847
|Gübre Fabrikaları
|486.959.397
|Kardemir (D)
|464.623.265
|Akbank
|384.018.636
|Koç Holding
|350.330.795
|Türk Hava Yolları
|346.599.842
|Şekerbank
|343.892.333
|Tüpraş
|338.446.168
|Türkiye Sigorta
|320.200.693
|Hektaş
|281.363.210
|GSD Holding
|260.592.376
|Yapı ve Kredi Bankası
|252.837.923
|Alkim Kimya
|244.500.096
|Emlak Konut GMYO
|238.954.534
|Arçelik
|231.231.700
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)