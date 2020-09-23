Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.170.893.533
|Petkim
|1.315.180.672
|Kardemir (D)
|1.114.598.180
|Garanti Bankası
|646.018.539
|Turkcell
|481.394.916
|Türk Hava Yolları
|400.271.102
|ASELSAN
|396.629.630
|Trakya Cam
|366.676.280
|Pegasus
|362.079.318
|Odaş Elektrik
|306.492.259
|Akbank
|301.193.638
|Vakıflar Bankası
|289.789.326
|Koç Holding
|288.266.474
|Kerevitaş Gıda
|272.002.182
|Soda Sanayii
|259.800.491
|Tüpraş
|259.724.814
|Türkiye Sigorta
|259.211.876
|Yapı ve Kredi Bankası
|249.689.874
|Emlak Konut GMYO
|220.264.672
|Halkbank
|215.238.690
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)