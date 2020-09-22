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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:54:15 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.038.207.434
Kardemir (D) 1.123.521.452
Petkim 770.194.698
Odaş Elektrik 602.972.359
Türk Hava Yolları 541.233.567
Garanti Bankası 507.017.828
Turkcell 444.118.150
Yapı ve Kredi Bankası 372.892.920
ASELSAN 355.685.712
Koç Holding 353.211.049
Emlak Konut GMYO 300.385.833
Trakya Cam 282.181.098
İş GMYO 218.478.785
Tüpraş 217.132.027
Bim Mağazalar 215.807.530
Zorlu Enerji 214.289.672
Akbank 209.350.625
Vakıflar Bankası 208.421.243
Torunlar GMYO 205.258.713
Doğan Holding 198.786.959

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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