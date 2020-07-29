Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|2.309.536.364
|Güneş Sigorta
|2.140.948.304
|Garanti Bankası
|1.589.460.764
|Emlak Konut GMYO
|1.361.974.771
|Kardemir (D)
|859.860.913
|Eczacıbaşı İlaç
|699.282.225
|Türk Hava Yolları
|658.548.140
|Vakıflar Bankası
|585.508.363
|Akbank
|581.541.738
|Halkbank
|526.485.778
|Şişe Cam
|518.592.401
|Petkim
|418.587.870
|Tüpraş
|390.583.207
|Gözde Girişim
|390.461.702
|Yapı ve Kredi Bankası
|381.148.162
|Turkcell
|377.255.363
|Sasa Polyester
|358.006.587
|GSD Holding
|353.039.317
|Karsan Otomotiv
|334.572.888
|Odaş Elektrik
|332.547.208
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)