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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-28 18:41:47 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.827.349.375
Güneş Sigorta 2.148.941.265
Kardemir (D) 1.332.563.323
Emlak Konut GMYO 1.321.697.543
Garanti Bankası 1.240.851.638
Türk Hava Yolları 612.541.870
Karsan Otomotiv 609.023.265
GSD Holding 549.406.793
Sasa Polyester 496.646.655
Şişe Cam 486.061.608
DO-CO 451.012.966
Ereğli Demir Çelik 441.377.949
Ege Endüstri 437.305.884
Arçelik 421.582.242
Akbank 398.528.573
Yapı ve Kredi Bankası 377.621.230
Torunlar GMYO 358.422.968
Turkcell 346.804.708
Petkim 344.703.094
Tüpraş 341.820.164

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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