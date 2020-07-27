Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|3.533.063.119
|Emlak Konut GMYO
|1.000.237.485
|Garanti Bankası
|838.323.230
|Güneş Sigorta
|741.529.458
|Şişe Cam
|687.441.130
|Sasa Polyester
|660.948.197
|Türk Hava Yolları
|539.759.216
|DO-CO
|468.523.667
|Kardemir (D)
|443.461.664
|Tüpraş
|424.639.311
|İş Finansal Kiralama
|391.095.249
|Ereğli Demir Çelik
|322.761.762
|Petkim
|286.603.647
|Global Yatırım Holding
|283.055.764
|TAV Havalimanları
|279.576.784
|Koza Madencilik
|274.667.197
|Akbank
|254.967.602
|Turkcell
|244.755.493
|Arçelik
|233.055.577
|Yapı ve Kredi Bankası
|227.356.545
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)