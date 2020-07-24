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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:43:58 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.814.620.430
ASELSAN 1.797.752.832
Emlak Konut GMYO 1.520.070.274
Trakya Cam 618.792.245
Alkim Kimya 615.767.212
Soda Sanayii 511.100.402
Türk Hava Yolları 507.515.906
Global Yatırım Holding 473.796.752
Karsan Otomotiv 471.220.355
Arçelik 464.727.390
Garanti Bankası 435.685.353
İş Finansal Kiralama 336.326.862
Sasa Polyester 309.406.235
Kardemir (D) 303.209.374
Torunlar GMYO 294.541.458
GSD Holding 284.317.857
Odaş Elektrik 242.361.096
Yapı ve Kredi Bankası 224.926.567
TAV Havalimanları 224.303.767
Turkcell 223.105.864

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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