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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:46:33 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.277.801.158
Emlak Konut GMYO 1.120.767.953
Türk Hava Yolları 1.090.325.234
İş Finansal Kiralama 1.034.561.372
Odaş Elektrik 836.395.493
Kardemir (D) 742.637.725
Garanti Bankası 713.423.224
Tüpraş 712.038.682
Zorlu Enerji 521.395.161
Alkim Kimya 507.693.594
Güneş Sigorta 475.499.802
Global Yatırım Holding 444.424.126
Petkim 394.864.131
Şişe Cam 381.607.988
Halkbank 372.873.371
Vakıflar Bankası 348.677.036
Turkcell 346.312.681
Sasa Polyester 320.884.103
Çemtaş 296.731.831
Akbank 295.056.469

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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