Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|2.277.801.158
|Emlak Konut GMYO
|1.120.767.953
|Türk Hava Yolları
|1.090.325.234
|İş Finansal Kiralama
|1.034.561.372
|Odaş Elektrik
|836.395.493
|Kardemir (D)
|742.637.725
|Garanti Bankası
|713.423.224
|Tüpraş
|712.038.682
|Zorlu Enerji
|521.395.161
|Alkim Kimya
|507.693.594
|Güneş Sigorta
|475.499.802
|Global Yatırım Holding
|444.424.126
|Petkim
|394.864.131
|Şişe Cam
|381.607.988
|Halkbank
|372.873.371
|Vakıflar Bankası
|348.677.036
|Turkcell
|346.312.681
|Sasa Polyester
|320.884.103
|Çemtaş
|296.731.831
|Akbank
|295.056.469
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)