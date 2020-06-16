Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.291.917.309
|ASELSAN
|1.249.420.361
|Odaş Elektrik
|969.424.306
|İş Finansal Kiralama
|833.923.884
|Turkcell
|815.908.190
|Emlak Konut GMYO
|717.859.730
|Türk Hava Yolları
|650.962.927
|Karsan Otomotiv
|623.729.424
|Akbank
|497.662.657
|Petkim
|364.762.884
|Eczacıbaşı İlaç
|347.871.584
|Tüpraş
|333.707.304
|Tekfen Holding
|332.169.505
|Vakıflar Bankası
|326.105.734
|Sasa Polyester
|310.838.311
|Kardemir (D)
|300.421.657
|Güneş Sigorta
|296.618.513
|Yapı ve Kredi Bankası
|293.254.211
|Arçelik
|286.501.908
|Halkbank
|263.365.395
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)