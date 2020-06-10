Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.592.977.538
|ASELSAN
|1.091.842.176
|Garanti Bankası
|1.045.430.638
|Türk Hava Yolları
|798.091.241
|Güneş Sigorta
|748.710.645
|Bizim Mağazaları
|454.506.142
|Tekfen Holding
|449.956.596
|Kardemir (D)
|445.211.397
|Vestel
|426.627.842
|Petkim
|406.192.396
|İş Finansal Kiralama
|371.542.593
|Akbank
|364.945.702
|Torunlar GMYO
|351.527.320
|İş GMYO
|336.985.626
|Odaş Elektrik
|333.917.383
|Koza Madencilik
|303.803.891
|Karsan Otomotiv
|286.325.230
|Sasa Polyester
|283.933.099
|Tüpraş
|253.252.340
|Koza Altın
|248.578.857
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)