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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:06:42 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Tüpraş 625.900.597
Türk Hava Yolları 587.919.729
ASELSAN 579.168.126
Eczacıbaşı İlaç 531.285.930
Garanti Bankası 500.967.894
Güneş Sigorta 344.701.999
Koza Madencilik 274.667.121
Bim Mağazalar 249.895.365
Akbank 246.524.564
Sasa Polyester 245.246.871
Anadolu Efes 242.445.860
Hektaş 238.019.655
Pegasus 218.657.155
Karsan Otomotiv 195.285.515
Turkcell 191.975.785
Tat Gıda 191.842.464
Eczacıbaşı Yatırım 180.282.622
Yapı ve Kredi Bankası 174.567.691
Alarko Holding 171.512.604
İş Finansal Kiralama 167.721.751

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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