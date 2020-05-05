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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:45:18 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 792.784.213
ASELSAN 607.487.218
Kardemir (D) 596.510.977
Türk Hava Yolları 438.315.474
Sasa Polyester 424.303.144
Pegasus 398.073.104
Güneş Sigorta 275.755.003
Akbank 261.843.584
Tüpraş 258.062.425
İpek Doğal Enerji 256.077.131
Doğan Holding 255.328.364
Koza Madencilik 232.212.388
Odaş Elektrik 209.968.541
Koza Altın 202.331.970
Torunlar GMYO 197.439.469
Yapı ve Kredi Bankası 191.152.979
Halkbank 186.644.408
İş Bankası (C) 178.435.884
Eczacıbaşı İlaç 176.854.393
Karsan Otomotiv 176.399.676

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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