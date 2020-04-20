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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

2020-04-20 18:43:34 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 853.628.264
ASELSAN 729.061.821
Türk Hava Yolları 688.471.512
İş Finansal Kiralama 456.734.789
Migros Ticaret 438.867.436
Odaş Elektrik 359.149.208
Kardemir (D) 324.724.339
Petkim 322.356.226
Güneş Sigorta 278.453.408
Yapı ve Kredi Bankası 266.814.407
Akbank 233.738.486
Vakıflar Bankası 225.470.117
Karsan Otomotiv 190.405.331
Koza Altın 184.520.145
Ereğli Demir Çelik 182.555.140
Turkcell 178.197.243
Tüpraş 163.971.638
Bim Mağazalar 161.572.051
Koza Madencilik 155.646.708
İş Bankası (C) 154.486.465

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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