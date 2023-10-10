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Ekonomi Borsa'da işlem görev dev holdingin ismi değişti! Bugünden itibaren...
Ekonomi

Borsa'da işlem görev dev holdingin ismi değişti! Bugünden itibaren...

Yeniakit Publisher
2023-10-10 14:17:00 - 2023-10-10 14:18:34
Borsa'da işlem görev dev holdingin ismi değişti! Bugünden itibaren...

Borsa İstanbul'da işlem gören İttifak Holding'in ismi Loras Holding olarak değiştirildi.

İttifak Holding'in bülten adı bugünden itibaren Loras Holding olarak değiştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurup onay alan İttifak Holding, bülten adını Loras Holding olarak değiştirdi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ticaret unvanının Loras Holding A.Ş.olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 10/10/2023 tarihinden itibaren LORAS HOLDING olarak değiştirilecektir."

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