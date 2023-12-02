Borsada iki hisseye işlem yasağı!

SPK, Katılım Evim Tasarruf Finansman ve Ensari Deri Gıda Sanayi hisselerindeki işlemleri nedeniyle 24 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılım Evim Tasarruf Finansman (#KTLEV) ve Ensari Deri Gıda Sanayi (#ENSRI) hisselerindeki işlemlere yönelik inceleme neticesinde 24 kişiye yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

Konuyla ilgili SPK bülteninde yer alan bilgilerde, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

YASAK UYGULANACAK İSİMLER

Karar gereğince Katılım Evim Tasarruf Finansman hissesindeki işlemleriyle alakalı olarak Salih Can BÜLBÜL, İsmail EGE, Murat KEÇECİ, Celal YARIZ, Samet ÇETİNEL, Mustafa BOR, Lütfi ÇETİNEL, Yunus Emre YILDIRIM, Mehmet ERBEY, Sezer GÜMÜŞ, Ramazan ERBEY, Ömer Bedir ÇETİNEL, Enis BULUT'a borsalarda 6 ay süresince işlem yasağı getirildi.

Ensari Deri Gıda Sanayi hissesindeki işlemleriyle ilgili olarak da Ahmet ELHANAY , Ali KÜRKLÜ, Cem Sultan BODUR, Emre ÇOLTU ve Erhan ERBAY, Kerem Aytaç TİMUR, Mehmet ÖZ, Ramazan GÖK, Raşit ÖZÇİVİ, Sandra Isabella TARANCI ve Serhat KELEŞ'e 6 ay süresince işlem yasağı verildi.