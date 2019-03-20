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Borsada günün ilk yarısı

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

20 Mart 2019 Çarşamba 13:23
Borsada günün ilk yarısı

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,530,00-21,54
Acıpayam Selüloz4,13-0,2426,69
Adana Çimento (A)7,07-0,1416,86
Adana Çimento (B)4,990,0021,41
Adana Çimento (C)1,360,74-3,55
Adel Kalemcilik11,70-1,106,36
Adese Alışveriş Ticaret2,220,00-5,13
Afyon Çimento4,901,876,75
Ak Enerji0,620,00-1,59
Akbank6,790,4415,38
Akçansa7,550,002,72
Akdenız Güvenlık Hız.2,23-1,3310,95
Akfen GMYO1,730,004,85
Akın Tekstil9,89-0,804,66
Akiş GMYO2,67-0,744,30
Akmerkez GMYO18,27-3,2311,61
Aksa9,53-0,7327,75
Aksa Enerji2,730,741,87
Aksigorta4,55-1,3044,93
Aksu Enerji8,760,1113,47
Alarko Carrıer41,340,105,03
Alarko GMYO48,020,216,90
Alarko Holding2,980,3443,96
Albaraka Türk1,7812,6645,90
Alcatel Lucent Teletaş7,600,1331,94
Alkim Kağıt4,48-0,677,95
Alkim Kimya26,00-0,389,70
Altınyağ0,49-3,9211,36
Altınyunus Çeşme4,32-1,374,10
Anadolu Cam3,10-0,6415,67
Anadolu Efes20,421,09-0,87
Anadolu Grubu Holding13,11-0,6828,03
Anadolu Hayat Emek.5,800,00-3,49
Anadolu Isuzu7,95-0,7528,64
Anadolu Sigorta4,240,242,91
Anel Elektrik1,69-1,174,32
Arçelik18,85-1,1019,38
Arena Bilgisayar3,78-1,82-14,29
Armada Bilgisayar8,60-1,49-7,43
Arsan Tekstil1,67-0,603,09
Artı Yatırım Holding0,91-8,084,60
Aselsan23,22-1,11-3,57
Aslan Çimento27,680,65-1,70
Ata GMYO3,860,00-3,74
Atakule GMYO1,313,15-0,44
Atlantik Petrol Ürünleri0,79  
Atlantis Yatırım Holding0,482,13166,67
Atlas Yat. Ort.2,030,50136,05
AvivaSA Emeklilik Hayat8,95-1,1016,69
Avrasya GMYO1,320,7650,00
Avrasya Petrol ve Tur.1,200,8411,11
Avrasya Stratejik GMYF1.260,200,021,12
Avrupa Yatırım Holding2,49-3,492,47
Ayen Enerji2,98-2,3026,81
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,54 8,45
Aygaz11,841,024,50
Bagfaş5,44-0,5512,86
Bak Ambalaj5,22-0,572,96
Balatacılar Balatacılık0,390,0018,18
Bantaş Ambalaj1,651,2331,47
Banvit10,72-0,46-0,65
Baştaş Başkent Çimento1,88-1,05-6,93
Batı Çimento2,560,396,22
Batısöke Çimento1,05-0,94-3,67
Bera Holding1,97-1,50-4,37
Berkosan Yalıtım1,825,200,55
Beşiktaş Futbol Yat.1,590,00-1,85
Beyaz Filo4,030,0047,62
Bilici Yatırım1,73-0,5727,21
Bim Mağazalar82,50-2,02-5,17
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat0,791,28-32,48
Bizim Mağazaları8,19-1,2120,44
Bolu Çimento3,350,30-2,33
Bomonti Elektrik0,88-2,2283,33
Borusan Mannesmann10,35-1,3332,69
Borusan Yat. Paz.39,200,104,20
Bosch Fren Sistemleri179,600,0010,86
Bossa4,780,0013,70
Boyner Perakende Yat.4,18-0,956,09
Brisa7,79-1,2723,06
Burçelik3,340,004,05
Burçelik Vana1,60-0,628,11
Bursa Çimento4,82-0,629,55
Carrefoursa3,670,555,46
Coca Cola İçecek34,28-0,3511,01
Cosmos Yat. Holding0,950,00-2,06
Credıtwest Faktorıng1,21-0,8216,35
Çelebi70,80-0,6311,67
Çelik Halat5,860,69-2,33
Çemaş Döküm0,790,003,95
Çemtaş5,99-1,80-1,48
Çimbeton29,420,892,87
Çimentaş11,140,18-12,28
Çimsa7,330,83-2,91
Çuhadaroğlu Metal2,070,4916,29
Dagi Giyim1,52-1,9422,58
Dagi Yatırım Holding1,91-1,0489,11
Dardanel1,09 -0,91
Datagate Bilgisayar8,70-1,47103,27
Demısaş Döküm3,17-0,3127,82
Denge Holding3,071,99164,66
Deniz GMYO3,250,626,91
Denizbank14,87-0,67-22,15
Denizli Cam11,02-0,90-4,34
Derimod9,02-0,114,04
Desa Deri1,95-0,5112,72
Despec Bilgisayar3,91-0,2619,21
Deva Holding4,431,6134,65
Diriteks Diriliş Tekstil0,680,00-12,82
Ditaş Doğan6,16-2,0712,41
DO-CO460,500,44-3,82
Doğan Burda3,00-0,66-0,33
Doğan Holding1,290,7826,47
Doğtaş Kelebek Mobilya1,160,87-4,92
Doğusan1,822,25-24,48
Doğuş GMYO2,190,923,79
Doğuş Otomotiv5,25-2,2320,97
Döktaş Dökümcülük9,99-0,8922,58
Duran Doğan Basım6,55-2,9628,43
Dyo Boya3,323,1114,48
Eczacıbaşı İlaç3,140,0015,02
Eczacıbaşı Yatırım8,440,8417,22
Edip Gayrimenkul0,75-2,60-2,60
Ege Endüstri484,700,0840,90
Ege Gübre27,041,3524,61
Ege Profil13,47-2,3951,86
Ege Seramik3,560,006,27
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,30-3,2325,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast3,751,63-2,34
Ekiz Kimya0,307,14-9,09
Emek Elektrik0,90-1,10-8,16
Eminiş Ambalaj0,991,02-15,38
Emlak Konut GMYO1,70-1,7313,33
Enerjisa Enerji5,770,0013,14
Enka İnşaat4,940,007,86
Erbosan67,05-0,527,45
Ereğli Demir Çelik9,39-0,5330,06
Ersu Gıda0,881,15-4,35
Escort Teknoloji0,65-2,99-14,47
Etiler Gıda2,01 -5,63
Euro Kapital Yat. Ort.0,731,392,82
Euro Trend Yat. Ort.0,630,00-1,56
Euro Yat. Ort.0,62-1,59-1,59
Euro Yatırım Holding0,714,4129,09
Fenerbahçe Futbol6,79-0,15-1,88
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,120,3217,29
F-M İzmit Piston17,81-0,503,25
Fonet Bilgi Teknolojileri5,21-0,5752,34
Ford Otosan50,30-0,590,60
Formet Çelik Kapı5,11-8,75302,36
Frigo Pak Gıda2,005,2617,65
Galatasaray Sportif1,32-0,756,45
Garanti Bankası9,440,0018,59
Garanti Faktoring4,241,44114,14
Garanti Yat. Ort.0,670,00-15,19
Gedik Y. Men. Değ.3,74-0,2716,15
Gedik Yatırım Holding3,23-0,9237,45
Gediz Ambalaj4,69-1,8813,01
Gentaş2,03-0,4914,69
Gersan Elektrik2,45-0,410,40
Global Men. Değ.0,50-1,966,38
Global Yat. Holding3,64-0,8221,74
Good-Year3,60-1,104,65
Göltaş Çimento12,03-0,82-3,22
Gözde Girişim3,821,8743,07
GSD Denizcilik1,570,0036,52
GSD Holding1,110,0038,75
Gübre Fabrik.3,07-0,973,72
Güler Yat. Holding1,18-1,6710,28
Güneş Sigorta1,59-1,246,00
Halk GMYO0,770,0010,00
Halk Sigorta1,12-3,451,82
Hatay Tekstil4,15-0,245,06
Hedef Girişim1,220,835,17
Hektaş11,61-0,3425,24
HUB Girişim2,23-0,4518,62
Hürriyet Gzt.0,961,053,23
ICBC Turkey Bank4,223,94-14,40
İdealist Danışmanlık18,500,7171,30
İdealist GMYO1,80-5,7610,43
İhlas Ev Aletleri0,901,12172,73
İhlas Gayrimenkul0,881,15-6,34
İhlas Gazetecilik0,700,0014,75
İhlas Holding0,40-2,4425,00
İhlas Yayın Holding0,50-1,9651,52
İndeks Bilgisayar8,27-1,1938,53
Info Yatırım1,640,6159,22
İntema8,26-0,8437,74
İpek Doğal Enerji4,870,41-9,31
İskenderun Demir Çelik7,49-0,4032,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:23
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Denizli
  5. Bursa
  6. Bolu
  7. Afyon
  8. Adana
  9. Borsada günün ilk yarısı (1)

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