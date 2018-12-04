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Borsada günün ilk yarısı (2)

04 Aralık 2018 Salı 13:21
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)32.100,0088,92
İş Bankası (B)3.300,001,50163,92
İş Bankası (C)4,270,71-36,08
İş Bankası (Kur.)54.975,00610,67
İş Fin.Kir.4,881,24250,18
İş Girişim2,181,8725,29
İş GMYO1,030,00-15,82
İş Y. Men. Değ.2,080,48-2,46
İş Yat. Ort.0,890,0012,80
İşbir Holding160,000,00-12,83
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,4014,290,00
İttifak Holding4,7719,85104,72
İz Hayvancılık Tarım8,72-1,80358,95
İzmir Demir Çelik1,831,67-43,52
İzmir Fırça1,683,07-81,84
İzocam24,521,16-7,26
Jantsa Jant Sanayi25,800,78-16,09
Kafein Yazılım6,850,00
Kapital Yat. Holding2,53-0,78104,03
Kaplamin3,22-0,31-17,86
Kardemir (A)2,05-0,49-30,51
Kardemir (B)2,04-0,49-30,38
Kardemir (D)2,59-1,15-19,31
Karel Elektronik4,320,00-25,65
Karsan Otomotiv1,310,77-16,03
Karsu Tekstil1,210,00-38,89
Karsusan Su Ürünleri San.4,16-15,96
Kartonsan364,900,6931,14
Katmerciler Ekipman6,24-0,64-47,83
Kent Gıda123,60-0,32-9,45
Kerevitaş Gıda1,920,52-55,05
Kervansaray Yat. Holding0,36-2,702,86
Kiler GMYO2,091,46-42,90
Klimasan Klima4,420,23-8,87
Koç Holding15,431,51-14,70
Konfrut Gıda22,800,7159,44
Konya Çimento192,300,16-24,59
Kordsa Teknik Tekstil10,05-0,1036,88
Koza Altın53,150,4739,14
Koza Madencilik8,082,5425,47
Körfez GMYO1,41-2,76-15,06
Kristal Kola1,160,87-35,56
Kron Telekomünikasyon9,431,07-49,03
Kuştur Kuşadası Turizm20,068,43110,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,652,48-60,24
Kütahya Porselen4,840,21-32,50
Lider Faktoring2,84-0,234,57
Link Bilgisayar8,70-0,11-38,99
Logo Yazılım32,10-0,62-45,36
Lokman Hekim Sağlık4,541,34-24,70
Lüks Kadife4,340,70-7,86
Makina Takım1,250,81-37,50
Mardin Çimento2,98-0,67-22,60
Marka Yatırım Holding0,694,55-59,17
Marmaris Altınyunus19,00-0,310,00
Marshall29,380,96-43,28
Martı GMYO0,630,00-70,28
Martı Otel0,613,39-33,70
Mavi Giyim38,521,64-32,85
Mazhar Zorlu Holding3,70-7,27
Mega Polietilen2,561,19124,56
Menderes Tekstil0,660,00-20,48
Merit Turizm5,64-4,24
Merko Gıda0,98-2,97-26,32
Metal Gayrimenkul0,73-43,85
Metemtur Otelcilik1,091,87-26,35
Metro Holding0,770,00-22,22
Metro Petrol ve Tesisleri1,351,50-50,91
Metro Yatırım Ortaklığı1,28-3,03-38,26
Migros Ticaret15,450,32-45,84
Milpa1,703,66-21,30
Mistral GMYO2,20-2,22-37,86
MLP Sağlık12,890,31
MMC San. Ve Tic. Yat.0,940,00-32,37
Mondi Tire Kutsan2,151,4218,78
Net Holding2,11-1,40-4,52
Netaş Telekom.7,45-0,67-52,97
Niğbaş Niğde Beton1,610,6371,28
Nuh Çimento8,150,37-10,51
Nurol GMYO2,300,00-51,58
Odaş Elektrik2,531,20-57,83
Olmuksan-IP3,600,56-21,29
Orge Enerji Elektrik2,921,04-27,79
Orma Orman Mahsulleri1,06-1,85-6,19
Osmanlı Menkul1,661,84-46,73
Ostim Endüstriyel Yat1,04-0,95-36,20
Otokar83,901,94-30,50
Oyak Yat. Ort.1,18-1,6719,17
Oylum Sınai Yatırımlar0,97-1,02-42,94
Özak GMYO2,240,90-4,27
Özbal Çelik Boru1,430,70-46,87
Özderici GMYO9,621,371220,56
Özerden Plastik2,790,002,57
Panora GMYO4,230,71-4,22
Park Elek.Madencilik2,651,53-36,45
Parsan15,000,2028,21
Pegasus24,520,08-27,46
Peker GMYO17,900,56
Penguen Gıda1,390,00-37,67
Pera GMYO0,635,00-28,41
Pergamon Dış Ticaret8,951,70133,69
Petkim5,270,19-21,48
Petrokent Turizm63,2533,21
Pınar Et Ve Un5,580,54-39,38
Pınar Su1,32-0,75-26,67
Pınar Süt7,38-1,34-39,09
Plastikkart2,342,63-19,03
Polisan Holding6,320,64-26,85
Politeknik Metal37,880,3213,75
Prizma Press Matbaacılık1,730,006,79
QNB Finans Fin. Kir.3,83-1,79
QNB Finansbank5,80-0,856,17
Ral Yatırım Holding1,45-0,68-27,57
Ray Sigorta1,54-0,65-14,92
Reysaş GMYO0,661,54-48,03
Reysaş Lojistik0,70-1,41-45,31
Rhea Girişim0,670,00-40,18
Rodrigo Tekstil2,44-0,81-18,39
Royal Halı0,900,00-1,10
RTA Laboratuvarları2,180,46-21,01
Sabancı Holding8,200,99-24,08
Safkar Ege Soğutmacılık1,98-0,50
Salix Yatırım Holding3,931,81-49,62
Sanel Mühendislik2,240,4530,99
Sanifoam Sünger1,380,00-17,86
Sanko Pazarlama2,410,00-14,54
Saray Matbaacılık1,012,02-5,61
Sarkuysan3,390,598,15
Sasa Polyester9,090,4416,03
Say Reklamcılık0,891,14-46,71
Sekuro Plastik3,350,00-61,05
Selçuk Ecza Deposu3,044,83-13,20
Selçuk Gıda1,180,0056,34
Senkron Güvenlik1,34-0,74-27,96
Serve Film Prodüksiyon2,08-1,89235,48
Servet GMYO3,59-2,9718,09
Seyitler Kimya3,85-0,77-25,36
Silverline Endüstri1,50-0,66-13,69
Sinpaş GMYO0,30-3,23-56,27
Soda Sanayii7,130,8564,80
Sodaş Sodyum Sanayii5,800,0070,16
Söktaş1,162,65-30,12
Sönmez Filament3,170,00-23,61
Sönmez Pamuklu3,280,31-17,17
Sumaş Suni Tahta7,090,00
Şeker Fin. Kir.2,37-2,07-2,14
Şekerbank1,200,84-34,43
Şişe Cam5,122,6112,54
Şok Marketler11,240,63
T. Halk Bankası7,391,51-29,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,20-1,39463,36
T.S.K.B.0,790,00-34,34
T.Tuborg9,750,00-1,62
Taç Tarım Ürünleri7,7719,72219,75
Tat Gıda4,020,50-21,72
TAV Havalimanları22,721,525,87
Taze Kuru Gıda7,50-1,32-7,98
Tek-Art Turizm0,84-1,1811,61
Tekfen Holding20,242,2723,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,380,00-34,37
Temapol Polimer Plastik3,22-2,42-32,49
TGS Dış Ticaret4,90-1,0135,66
Tofaş Oto. Fab.18,421,04-40,86
Torunlar GMYO1,600,00-51,08
Trabzon Liman9,020,11
Trabzonspor Sportif1,28-0,78-41,82
Trakya Cam3,120,97-22,50
Trend GMYO1,351,50
TSKB GMYO0,69-4,17-5,48
Tuğçelik2,24-0,44-29,56
Tukaş1,530,00-31,39
Turcas Petrol1,560,00-37,95
Turkcell12,57-1,72-14,54
Tümosan Motor ve Traktör4,790,42-36,89
Tüpraş128,501,1819,14
Türk Hava Yolları16,450,924,84
Türk Prysmian Kablo1,770,57-29,29
Türk Telekom4,030,00-37,42
Türk Traktör36,84-0,43-47,74
Türker Proje Gayrimenkul26,940,00-28,27
Ufuk Yatırım1,222,52-60,26
Ulaşlar Turizm Yat.1,150,00-32,75
Ulusoy Elektrik15,882,1275,24
Ulusoy Un Sanayi2,52-1,56-9,35
Umpaş Holding0,651,563,17
Uşak Seramik1,771,72-27,76
Utopya Turizm3,720,81-17,15
Uzertaş Boya0,64-43,86
Ülker Bisküvi15,85-1,25-19,42
Ünye Çimento3,680,00-0,10
Vakıf Fin. Kir.1,462,82-9,84
Vakıf GMYO2,152,87-14,46
Vakıf Yat. Ort.1,600,0012,68
Vakıflar Bankası4,050,50-39,32
Vakko Tekstil3,100,985,26
Vanet Gıda2,78-2,46-13,13
Verusa Holding14,83-0,94-35,26
Verusaturk Girisim3,50-3,5848,31
Vestel6,300,64-16,78
Vestel Beyaz Eşya12,301,3245,05
Viking Kağıt1,201,690,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,70-7,10-26,72
Yapı ve Kredi Bank.1,690,60-39,57
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,0019,7663,51
Yataş4,794,59-40,76
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,010,00-3,79
Yeni Gimat GMYO8,12-0,12-2,58
Yeşil GMYO0,290,00-53,97
Yeşil Yapı0,290,00-71,57
Yeşil Yatırım Holding10,850,00-32,19
Yibitaş İnşaat Malzeme2.200,001,3821,93
Yonga Mobilya7,200,98141,11
Yünsa4,910,419,11
Zorlu Enerji1,321,54-16,46


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)
Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:21
  1. Borsada günün ilk yarısı (2)

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