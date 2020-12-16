Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.569,80
|0,00
|31,11
|İş Bankası (C)
|6,80
|1,04
|6,08
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,80
|0,53
|0,00
|İş Girişim
|19,49
|-1,71
|412,89
|İş GMYO
|2,17
|0,00
|23,30
|İş Y. Men. Değ.
|15,98
|3,90
|296,85
|İş Yat. Ort.
|3,40
|0,29
|111,01
|İşbir Holding
|2.892,70
|-0,08
|572,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|0,85
|90,32
|İttifak Holding
|2,52
|-1,18
|93,27
|İz Hayvancılık Tarım
|17,94
|9,99
|585,65
|İzmir Demir Çelik
|11,40
|-9,74
|39,19
|İzmir Fırça
|5,29
|-0,56
|193,89
|Jantsa Jant Sanayi
|246,70
|0,16
|363,83
|Kafein Yazılım
|18,22
|2,65
|64,06
|Kaplamin
|27,50
|1,10
|395,50
|Kardemir (A)
|5,61
|0,36
|111,70
|Kardemir (B)
|5,24
|2,75
|98,48
|Kardemir (D)
|5,50
|1,48
|106,77
|Karel Elektronik
|20,30
|0,50
|39,71
|Karsan Otomotiv
|3,11
|0,32
|96,84
|Karsu Tekstil
|7,11
|0,99
|119,44
|Kartonsan
|3.459,00
|5,95
|795,33
|Katmerciler Ekipman
|3,15
|0,32
|106,06
|Kent Gıda
|408,20
|1,74
|1657,85
|Kerevitaş Gıda
|6,77
|1,50
|107,67
|Kervan Gıda
|15,11
|1,55
|Kervansaray Yat. Holding
|1,41
|8,46
|156,36
|Kiler GMYO
|2,62
|6,07
|145,09
|Klimasan Klima
|17,87
|-3,04
|-15,76
|Koç Holding
|20,14
|3,18
|0,65
|Konfrut Gıda
|16,50
|0,73
|111,00
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,16
|-1,89
|Konya Çimento
|1.124,00
|0,99
|314,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,14
|-0,79
|19,06
|Koza Altın
|81,45
|2,84
|9,99
|Koza Madencilik
|14,26
|1,86
|42,17
|Körfez GMYO
|5,87
|2,62
|145,61
|Kristal Kola
|3,10
|-0,32
|105,30
|Kron Telekomünikasyon
|26,66
|0,83
|109,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|148,50
|1,02
|532,58
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|1,32
|106,01
|Kütahya Porselen
|41,84
|-0,38
|532,02
|Lider Faktoring
|3,25
|-0,91
|77,11
|Link Bilgisayar
|56,70
|-1,31
|215,20
|Logo Yazılım
|122,90
|1,99
|102,14
|Lokman Hekim Sağlık
|11,06
|-0,09
|92,83
|Lüks Kadife
|26,66
|-0,67
|208,56
|Makina Takım
|2,88
|0,00
|53,19
|Marka Yatırım Holding
|5,91
|1,72
|400,85
|Marmaris Altınyunus
|99,65
|-0,25
|40,35
|Marshall
|304,50
|-1,87
|540,51
|Martı GMYO
|2,83
|-0,70
|180,20
|Martı Otel
|2,09
|-2,79
|129,67
|Mavi Giyim
|50,95
|0,00
|-12,00
|Mazhar Zorlu Holding
|23,90
|-5,16
|97,68
|Mega Polietilen
|10,52
|-0,09
|729,36
|Menderes Tekstil
|3,11
|0,65
|137,40
|Merit Turizm
|71,50
|-9,95
|267,80
|Merko Gıda
|11,27
|6,82
|973,33
|Metemtur Otelcilik
|14,00
|-0,71
|686,52
|Metro Holding
|2,20
|0,00
|59,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,07
|0,33
|56,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,43
|0,83
|-53,33
|Migros Ticaret
|41,14
|0,19
|69,86
|Milpa
|4,72
|-1,87
|115,53
|Mistral GMYO
|4,48
|2,28
|138,73
|MLP Sağlık
|19,06
|-1,35
|19,12
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,04
|-7,55
|254,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,65
|0,00
|60,63
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,64
|0,12
|172,33
|Net Holding
|3,25
|-0,91
|25,00
|Netaş Telekom.
|20,90
|1,46
|60,03
|Niğbaş Niğde Beton
|84,00
|-6,67
|1254,84
|Nuh Çimento
|47,20
|0,73
|329,68
|Nurol GMYO
|7,99
|-4,88
|123,81
|Odaş Elektrik
|4,06
|1,25
|180,83
|Olmuksan-IP
|9,60
|1,05
|274,86
|Orge Enerji Elektrik
|7,38
|-0,14
|48,79
|Orma Orman Mahsulleri
|11,60
|0,87
|320,29
|Osmanlı Menkul
|24,30
|0,91
|482,55
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,01
|3,35
|138,69
|Otokar
|241,90
|0,21
|64,51
|Oyak Çimento
|8,08
|0,50
|46,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,54
|2,67
|183,28
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,95
|1,85
|60,26
|Özak GMYO
|5,29
|-2,40
|105,84
|Özbal Çelik Boru
|6,91
|-0,72
|328,70
|Özderici GMYO
|2,30
|0,00
|46,50
|Özerden Plastik
|7,64
|-0,13
|235,09
|Pamukova Elektrik
|26,00
|5,78
|1931,25
|Panora GMYO
|6,52
|0,00
|16,40
|Papilon Savunma
|20,34
|0,79
|163,94
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|0,20
|67,21
|Parsan
|22,66
|-0,09
|33,77
|Pegasus
|64,60
|2,30
|-25,23
|Peker GMYO
|2,67
|-1,11
|195,24
|Penguen Gıda
|5,17
|2,58
|464,78
|Pera GMYO
|2,34
|2,63
|148,94
|Pergamon Dış Ticaret
|16,30
|-0,24
|110,66
|Petkim
|4,95
|0,00
|55,91
|Petrokent Turizm
|925,00
|3,12
|622,09
|Pınar Et Ve Un
|23,56
|0,17
|159,20
|Pınar Su
|7,32
|0,69
|215,52
|Pınar Süt
|21,34
|0,76
|69,24
|Plastikkart
|11,95
|-0,67
|28,91
|Polisan Holding
|3,93
|0,77
|30,24
|Politeknik Metal
|312,00
|-5,45
|310,14
|Prizma Press Matbaacılık
|5,80
|0,69
|34,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,90
|-0,87
|-2,48
|QNB Finansbank
|71,00
|0,42
|89,33
|Ral Yatırım Holding
|4,61
|-0,43
|75,65
|Ray Sigorta
|22,64
|-9,94
|561,99
|Reysaş GMYO
|5,31
|-0,38
|15,69
|Reysaş Lojistik
|8,92
|-0,89
|103,65
|Rhea Girişim
|4,25
|0,47
|257,14
|Rodrigo Tekstil
|14,60
|2,89
|706,63
|Royal Halı
|4,30
|-3,59
|213,87
|RTA Laboratuvarları
|35,34
|6,70
|1423,28
|Sabancı Holding
|10,61
|0,47
|16,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,20
|-3,94
|459,63
|Sanel Mühendislik
|3,55
|-1,93
|20,99
|Sanifoam Sünger
|13,69
|-0,07
|173,80
|Sanko Pazarlama
|9,13
|-3,79
|25,31
|Saray Matbaacılık
|7,75
|-5,14
|499,48
|Sarkuysan
|9,04
|1,35
|184,51
|Sasa Polyester
|19,45
|0,26
|151,62
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,89
|0,13
|252,23
|Sekuro Plastik
|11,30
|-0,53
|110,82
|Selçuk Ecza Deposu
|15,43
|-2,96
|158,68
|Selçuk Gıda
|4,80
|0,21
|345,38
|Senkron Güvenlik
|9,24
|10,00
|238,46
|Serve Film Prodüksiyon
|14,20
|0,00
|793,08
|Servet GMYO
|66,95
|1,44
|687,65
|Seyitler Kimya
|28,14
|2,10
|314,43
|Silverline Endüstri
|8,13
|-4,69
|276,39
|Sinpaş GMYO
|3,92
|0,26
|237,93
|Smartiks Yazılım
|7,59
|0,40
|-22,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,18
|0,00
|580,67
|Söktaş
|5,32
|1,72
|212,85
|Sönmez Filament
|57,00
|0,53
|1068,03
|Sönmez Pamuklu
|22,30
|-1,06
|353,25
|Sumaş Suni Tahta
|36,60
|0,27
|272,98
|Şeker Fin. Kir.
|6,11
|-0,65
|27,82
|Şekerbank
|1,44
|0,00
|32,08
|Şişe Cam
|7,35
|0,27
|44,39
|Şok Marketler
|11,88
|0,17
|10,41
|T. Halk Bankası
|5,49
|0,37
|-7,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,68
|-0,94
|43,42
|T.S.K.B.
|1,79
|0,00
|47,93
|T.Tuborg
|18,87
|1,51
|58,57
|Taç Tarım Ürünleri
|10,39
|0,00
|233,01
|Tat Gıda
|10,66
|0,38
|75,22
|TAV Havalimanları
|20,04
|1,67
|-26,23
|Taze Kuru Gıda
|236,90
|7,68
|3172,10
|Tek-Art Turizm
|1,94
|0,00
|53,97
|Tekfen Holding
|16,42
|0,43
|-9,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,13
|-4,34
|188,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,99
|0,09
|110,54
|TGS Dış Ticaret
|9,21
|-0,54
|97,22
|Tofaş Oto. Fab.
|33,00
|0,98
|41,62
|Torunlar GMYO
|4,09
|0,00
|48,73
|Trabzon Liman
|32,86
|0,06
|213,73
|Trabzonspor Sportif
|4,44
|1,14
|106,51
|Trend GMYO
|12,73
|-3,34
|478,64
|TSKB GMYO
|5,35
|1,71
|460,22
|Tuğçelik
|7,48
|-0,13
|89,37
|Tukaş
|11,08
|1,19
|-10,28
|Turcas Petrol
|5,19
|0,00
|94,38
|Turkcell
|15,80
|1,80
|17,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,95
|-0,99
|102,03
|Tüpraş
|109,80
|1,39
|-13,41
|Türk Hava Yolları
|12,73
|0,79
|-11,96
|Türk Prysmian Kablo
|12,69
|-1,48
|391,77
|Türk Telekom
|8,12
|-0,12
|12,54
|Türk Traktör
|156,70
|1,75
|196,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,25
|0,29
|107,74
|Türkiye Sigorta
|6,27
|0,80
|187,91
|Ufuk Yatırım
|13,87
|-0,07
|437,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,01
|-0,74
|330,32
|Ulusoy Elektrik
|50,80
|-1,17
|90,98
|Ulusoy Un Sanayi
|11,51
|0,44
|201,31
|Umpaş Holding
|1,78
|9,88
|187,10
|Uşak Seramik
|2,36
|0,43
|94,48
|Utopya Turizm
|31,12
|-1,64
|532,52
|Uzertaş Boya
|56,20
|9,98
|2431,53
|Ülker Bisküvi
|22,20
|0,82
|-0,72
|Vakıf Fin. Kir.
|3,97
|-0,25
|87,49
|Vakıf GMYO
|3,69
|0,82
|113,17
|Vakıf Yat. Ort.
|7,47
|-0,13
|310,18
|Vakıflar Bankası
|4,66
|0,87
|-15,43
|Vakko Tekstil
|6,31
|0,16
|38,99
|Vanet Gıda
|8,00
|5,54
|459,44
|Verusa Holding
|42,70
|-0,65
|130,18
|Verusaturk Girisim
|10,62
|-3,63
|101,95
|Vestel
|21,26
|0,19
|68,46
|Vestel Beyaz Eşya
|35,88
|-0,44
|70,06
|Viking Kağıt
|6,48
|-1,82
|246,52
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,39
|2,09
|81,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,14
|0,00
|26,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|54,55
|9,98
|771,95
|Yataş
|13,50
|0,75
|83,92
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,84
|-0,52
|138,51
|Yeni Gimat GMYO
|12,50
|-0,16
|4,42
|Yeşil GMYO
|1,28
|-0,78
|100,00
|Yeşil Yapı
|1,59
|0,00
|140,91
|Yeşil Yatırım Holding
|80,40
|0,50
|615,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.399,00
|8,71
|490,80
|Yonga Mobilya
|28,98
|-0,07
|213,89
|Yükselen Çelik
|6,96
|0,00
|127,08
|Yünsa
|14,39
|0,63
|42,93
|Zorlu Enerji
|2,69
|-0,37
|65,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)