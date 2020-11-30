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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:31:05 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)41.399,900,0037,18
İş Bankası (C)6,69-1,624,37
İş Bankası (Kur.)315.994,90
50,47
İş Fin.Kir.3,69-2,12-2,89
İş Girişim15,86-0,88317,37
İş GMYO2,11-0,9419,89
İş Y. Men. Değ.12,80-1,08217,87
İş Yat. Ort.3,27-1,80102,94
İşbir Holding3.058,00-1,35611,16
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,0088,71
İttifak Holding2,32-1,6977,93
İz Hayvancılık Tarım14,98-0,99472,52
İzmir Demir Çelik20,000,00144,20
İzmir Fırça5,907,27227,78
Jantsa Jant Sanayi224,40-4,10321,90
Kafein Yazılım17,76-1,3359,91
Kaplamin24,86-0,08347,93
Kardemir (A)5,13-2,8493,58
Kardemir (B)4,57-2,9773,11
Kardemir (D)5,09-1,3691,35
Karel Elektronik17,04-0,5317,27
Karsan Otomotiv2,97-1,6687,97
Karsu Tekstil6,53-2,39101,54
Kartonsan2.665,10-2,38589,83
Katmerciler Ekipman3,06-2,55100,17
Kent Gıda518,006,582130,69
Kerevitaş Gıda7,363,95125,77
Kervansaray Yat. Holding1,518,63174,55
Kiler GMYO2,51-1,95134,80
Klimasan Klima20,50-1,06-3,37
Koç Holding18,22-2,46-8,94
Konfrut Gıda17,364,58121,99
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,59-1,72
Konya Çimento1.011,90-5,80272,98
Kordsa Teknik Tekstil14,31-3,3812,54
Koza Altın75,80-1,242,36
Koza Madencilik12,92-1,9028,81
Körfez GMYO6,25-2,34161,51
Kristal Kola2,923,1893,38
Kron Telekomünikasyon26,18-1,87105,82
Kuştur Kuşadası Turizm159,10-3,58577,74
Kuyumcukent Gayrimenkul2,23-2,1998,88
Kütahya Porselen37,12-2,32460,73
Lider Faktoring3,08-1,9167,85
Link Bilgisayar46,74-1,72159,83
Logo Yazılım116,304,7791,28
Lokman Hekim Sağlık11,643,56102,94
Lüks Kadife29,00-0,34235,65
Makina Takım2,71-2,1744,15
Marka Yatırım Holding7,000,00493,22
Marmaris Altınyunus92,00-4,7629,58
Marshall336,901,17608,67
Martı GMYO3,04-2,25200,99
Martı Otel2,29-4,58151,65
Mavi Giyim46,80-2,90-19,17
Mazhar Zorlu Holding17,55-2,2345,16
Mega Polietilen10,68-0,09741,97
Menderes Tekstil3,181,27142,75
Merit Turizm70,00-1,75260,08
Merko Gıda12,622,521101,90
Metemtur Otelcilik12,59-0,47607,30
Metro Holding2,11-2,3152,90
Metro Petrol ve Tesisleri3,10-2,2158,16
Metro Yatırım Ortaklığı2,630,00-50,68
Migros Ticaret42,243,1874,40
Milpa4,46-2,41103,65
Mistral GMYO4,311,65129,67
MLP Sağlık20,305,5626,88
MMC San. Ve Tic. Yat.5,48-6,96380,70
Mondi Tire Kutsan6,43-1,3855,31
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,32-2,59177,67
Net Holding3,17-0,6321,92
Netaş Telekom.19,840,7151,91
Niğbaş Niğde Beton71,400,561051,61
Nuh Çimento40,10-2,05265,05
Nurol GMYO7,19-1,91101,40
Odaş Elektrik3,41-1,16135,87
Olmuksan-IP7,73-0,13201,84
Orge Enerji Elektrik7,25-2,0346,17
Orma Orman Mahsulleri13,140,00376,09
Osmanlı Menkul20,16-3,08383,30
Ostim Endüstriyel Yat4,07-0,49142,26
Otokar226,90-0,0454,31
Oyak Çimento8,09-1,7047,15
Oyak Yat. Ort.6,29-0,16172,45
Oylum Sınai Yatırımlar5,373,2773,85
Özak GMYO4,310,2367,70
Özbal Çelik Boru6,84-2,29324,35
Özderici GMYO2,22-1,3341,40
Özerden Plastik8,810,00286,40
Panora GMYO6,64-2,2118,54
Papilon Savunma20,44-1,64165,24
Park Elek.Madencilik5,10-2,4967,21
Parsan22,76-2,9034,36
Pegasus58,95-4,46-31,77
Peker GMYO2,270,00151,01
Penguen Gıda5,584,49509,57
Pera GMYO2,51-3,46167,02
Pergamon Dış Ticaret15,700,06102,90
Petkim4,230,0033,23
Petrokent Turizm940,00-1,05633,80
Pınar Et Ve Un25,605,18181,65
Pınar Su7,915,05240,95
Pınar Süt23,467,4286,05
Plastikkart11,23-0,7121,14
Polisan Holding3,79-2,3225,60
Politeknik Metal335,00-6,42340,37
Prizma Press Matbaacılık5,804,6934,88
QNB Finans Fin. Kir.148,00-6,4514,64
QNB Finansbank82,95-5,09121,20
Ral Yatırım Holding4,98-4,2389,75
Ray Sigorta22,94-6,06570,76
Reysaş GMYO4,84-1,025,45
Reysaş Lojistik10,221,79133,33
Rhea Girişim3,481,75192,44
Rodrigo Tekstil18,719,93933,70
Royal Halı4,000,25191,97
RTA Laboratuvarları45,302,441852,59
Sabancı Holding9,89-1,008,45
Safkar Ege Soğutmacılık15,259,95599,54
Sanel Mühendislik3,46-1,9817,93
Sanifoam Sünger12,61-8,69152,20
Sanko Pazarlama7,31-1,480,33
Saray Matbaacılık7,760,78500,26
Sarkuysan6,96-0,43119,04
Sasa Polyester16,59-2,70114,62
Say Yenilenebilir Enerji8,10-1,70261,61
Sekuro Plastik11,44-2,97113,43
Selçuk Ecza Deposu12,489,47109,23
Selçuk Gıda4,090,99279,50
Senkron Güvenlik5,004,8283,15
Serve Film Prodüksiyon17,001,19969,18
Servet GMYO57,10-1,55571,76
Seyitler Kimya20,208,02197,50
Silverline Endüstri4,21-1,8694,91
Sinpaş GMYO3,960,51241,38
Smartiks Yazılım7,53-1,83-23,24
Sodaş Sodyum Sanayii24,521,49537,51
Söktaş4,97-1,58192,26
Sönmez Filament37,220,59662,70
Sönmez Pamuklu15,931,79223,78
Sumaş Suni Tahta41,500,00322,91
Şeker Fin. Kir.4,390,92-8,16
Şekerbank1,480,0035,75
Şişe Cam6,71-2,4731,82
Şok Marketler12,443,6715,61
T. Halk Bankası5,33-1,66-9,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası65,80-5,3950,92
T.S.K.B.2,29-4,9889,26
T.Tuborg17,13-1,5543,95
Taç Tarım Ürünleri10,901,40249,36
Tat Gıda11,442,1488,04
TAV Havalimanları19,25-3,51-29,13
Taze Kuru Gıda278,00-0,363739,78
Tek-Art Turizm2,137,0469,05
Tekfen Holding14,83-2,11-18,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,139,97188,81
Temapol Polimer Plastik10,01-1,8691,76
TGS Dış Ticaret9,15-1,1995,93
Tofaş Oto. Fab.28,78-1,2423,51
Torunlar GMYO3,72-1,3335,27
Trabzon Liman33,10-3,83216,03
Trabzonspor Sportif4,35-1,14102,33
Trend GMYO14,244,78547,27
TSKB GMYO3,68-2,39285,35
Tuğçelik7,09-1,1279,49
Tukaş11,814,51-4,37
Turcas Petrol4,95-1,3985,39
Turkcell15,12-1,5112,20
Tümosan Motor ve Traktör10,44-3,0662,87
Tüpraş92,35-1,91-27,17
Türk Hava Yolları11,67-2,18-19,29
Türk Prysmian Kablo13,38-1,98418,50
Türk Telekom7,60-0,915,33
Türk Traktör139,20-1,28163,08
Türker Proje Gayrimenkul90,10-0,72114,52
Türkiye Sigorta5,69-1,56161,27
Ufuk Yatırım12,163,58371,32
Ulaşlar Turizm Yat.3,770,53304,56
Ulusoy Elektrik47,94-1,5680,23
Ulusoy Un Sanayi12,354,48223,30
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,32-2,5291,19
Utopya Turizm24,58-2,31399,59
Uzertaş Boya30,503,461273,87
Ülker Bisküvi22,601,531,07
Vakıf Fin. Kir.3,84-1,2981,35
Vakıf GMYO3,78-2,58118,37
Vakıf Yat. Ort.7,70-1,41322,81
Vakıflar Bankası4,67-1,89-15,25
Vakko Tekstil6,03-1,9532,82
Vanet Gıda8,942,76525,17
Verusa Holding43,24-3,22133,09
Verusaturk Girisim9,47-2,4780,08
Vestel20,62-0,2963,39
Vestel Beyaz Eşya34,78-2,1964,85
Viking Kağıt6,372,41240,64
Yapı Kredi Koray GMYO4,73-0,6395,45
Yapı ve Kredi Bank.2,93-2,0118,15
Yaprak Süt ve Besi Çift.38,985,35523,08
Yataş11,73-1,9259,81
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,78-3,08134,78
Yeni Gimat GMYO12,680,635,92
Yeşil GMYO1,210,8389,06
Yeşil Yapı1,38-0,72109,09
Yeşil Yatırım Holding73,85-4,40557,61
Yibitaş İnşaat Malzeme16.699,900,00467,06
Yonga Mobilya30,92-0,13234,90
Yükselen Çelik6,94-1,42126,43
Yünsa13,20-1,9331,11
Zorlu Enerji2,68-1,8364,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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