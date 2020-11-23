  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:33:28 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)41.499,80
37,51
İş Bankası (C)6,69-1,914,37
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,911,822,89
İş Girişim16,330,86329,74
İş GMYO2,115,5019,89
İş Y. Men. Değ.12,95-0,99221,60
İş Yat. Ort.3,250,93101,70
İşbir Holding3.134,800,00629,02
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-0,8588,71
İttifak Holding2,25-0,8872,56
İz Hayvancılık Tarım15,439,98489,72
İzmir Demir Çelik19,200,00134,43
İzmir Fırça6,600,00266,67
Jantsa Jant Sanayi219,704,27313,06
Kafein Yazılım17,830,1160,55
Kaplamin27,08-4,98387,93
Kardemir (A)4,820,8481,89
Kardemir (B)4,040,5053,03
Kardemir (D)4,891,6683,83
Karel Elektronik17,491,1020,37
Karsan Otomotiv3,011,0190,51
Karsu Tekstil7,082,46118,52
Kartonsan2.940,407,92661,09
Katmerciler Ekipman3,330,91117,84
Kent Gıda500,006,022053,17
Kerevitaş Gıda7,10-0,70117,79
Kervansaray Yat. Holding0,978,9976,36
Kiler GMYO2,412,12125,45
Klimasan Klima20,629,97-2,80
Koç Holding19,39-0,56-3,09
Konfrut Gıda16,22-1,34107,42
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,44-2,02
Konya Çimento1.040,706,15283,60
Kordsa Teknik Tekstil13,072,272,79
Koza Altın80,100,448,17
Koza Madencilik13,901,5338,58
Körfez GMYO6,811,64184,94
Kristal Kola2,370,4256,95
Kron Telekomünikasyon26,02-0,23104,56
Kuştur Kuşadası Turizm180,001,24666,77
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,86109,58
Kütahya Porselen40,200,40507,25
Lider Faktoring3,27-0,9178,20
Link Bilgisayar48,74-1,58170,95
Logo Yazılım98,950,1062,75
Lokman Hekim Sağlık11,270,3696,49
Lüks Kadife28,40-0,91228,70
Makina Takım2,900,6954,26
Marka Yatırım Holding7,20-9,89510,17
Marmaris Altınyunus92,554,8130,35
Marshall379,005,19697,22
Martı GMYO3,371,81233,66
Martı Otel2,620,77187,91
Mavi Giyim46,700,82-19,34
Mazhar Zorlu Holding18,030,1749,13
Mega Polietilen11,333,00793,21
Menderes Tekstil3,27-0,61149,62
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm67,00-4,96244,65
Merko Gıda12,605,001100,00
Metemtur Otelcilik12,151,25582,58
Metro Holding2,180,4657,97
Metro Petrol ve Tesisleri3,280,6167,35
Metro Yatırım Ortaklığı2,589,79-51,62
Migros Ticaret41,201,2870,11
Milpa5,11-0,78133,33
Mistral GMYO4,430,45136,07
MLP Sağlık19,411,2021,31
MMC San. Ve Tic. Yat.6,586,65477,19
Mondi Tire Kutsan6,630,3060,14
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,00-0,99167,30
Net Holding3,260,9325,38
Netaş Telekom.20,560,7857,43
Niğbaş Niğde Beton66,300,45969,35
Nuh Çimento37,942,10245,38
Nurol GMYO6,950,4394,68
Odaş Elektrik3,591,70148,32
Olmuksan-IP7,606,29196,76
Orge Enerji Elektrik7,310,1447,38
Orma Orman Mahsulleri13,805,02400,00
Osmanlı Menkul21,18-1,30407,76
Ostim Endüstriyel Yat4,433,02163,69
Otokar213,104,4144,93
Oyak Çimento8,140,9948,06
Oyak Yat. Ort.6,642,15187,61
Oylum Sınai Yatırımlar5,27-1,1370,62
Özak GMYO4,393,5470,82
Özbal Çelik Boru7,10-0,70340,48
Özderici GMYO2,392,5852,23
Özerden Plastik9,290,00307,46
Panora GMYO6,54-1,0616,75
Papilon Savunma22,94-1,29197,68
Park Elek.Madencilik5,301,7373,77
Parsan20,923,6723,49
Pegasus56,200,90-34,95
Peker GMYO2,46-1,60172,02
Penguen Gıda5,57-1,59508,48
Pera GMYO2,653,52181,91
Pergamon Dış Ticaret16,16-0,25108,85
Petkim4,01-0,7426,30
Petrokent Turizm931,7010,00627,32
Pınar Et Ve Un23,600,17159,64
Pınar Su7,650,39229,74
Pınar Süt20,480,5962,42
Plastikkart11,600,0925,13
Polisan Holding3,951,2830,90
Politeknik Metal350,009,38360,09
Prizma Press Matbaacılık6,030,3340,23
QNB Finans Fin. Kir.126,30-1,33-2,17
QNB Finansbank68,15-0,5881,73
Ral Yatırım Holding4,950,0088,61
Ray Sigorta24,987,03630,41
Reysaş GMYO4,891,666,54
Reysaş Lojistik8,792,81100,68
Rhea Girişim3,303,45177,31
Rodrigo Tekstil10,842,36498,90
Royal Halı4,297,52213,14
RTA Laboratuvarları47,308,541938,79
Sabancı Holding10,64-1,5716,67
Safkar Ege Soğutmacılık11,589,97431,19
Sanel Mühendislik3,57-0,8321,68
Sanifoam Sünger16,80-0,41236,00
Sanko Pazarlama7,47-0,272,52
Saray Matbaacılık7,641,73490,98
Sarkuysan6,990,29119,99
Sasa Polyester17,481,69126,13
Say Yenilenebilir Enerji8,44-0,71276,79
Sekuro Plastik12,53-2,11133,77
Selçuk Ecza Deposu9,570,9560,44
Selçuk Gıda4,100,24280,43
Senkron Güvenlik4,497,9364,47
Serve Film Prodüksiyon17,958,791028,93
Servet GMYO58,00-1,69582,35
Seyitler Kimya16,92-0,47149,19
Silverline Endüstri4,330,93100,46
Sinpaş GMYO3,93-2,00238,79
Smartiks Yazılım7,61-0,26-22,43
Sodaş Sodyum Sanayii24,402,01534,39
Söktaş5,21-2,80206,38
Sönmez Filament34,920,98615,57
Sönmez Pamuklu16,241,56230,08
Sumaş Suni Tahta37,005,11277,05
Şeker Fin. Kir.4,290,70-10,25
Şekerbank1,520,6639,42
Şişe Cam7,182,2841,05
Şok Marketler12,251,4113,85
T. Halk Bankası5,430,18-8,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası62,90-0,7944,27
T.S.K.B.2,272,2587,60
T.Tuborg17,900,6750,42
Taç Tarım Ürünleri13,249,97324,36
Tat Gıda11,220,3684,43
TAV Havalimanları18,631,03-31,42
Taze Kuru Gıda329,005,864444,20
Tek-Art Turizm1,791,1342,06
Tekfen Holding15,463,69-14,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,361,85122,86
Temapol Polimer Plastik10,441,36100,00
TGS Dış Ticaret9,18-0,1196,57
Tofaş Oto. Fab.29,460,8226,42
Torunlar GMYO3,733,6135,64
Trabzon Liman33,262,65217,55
Trabzonspor Sportif4,47-1,11107,91
Trend GMYO13,00-1,89490,91
TSKB GMYO3,590,84275,92
Tuğçelik7,44-0,9388,35
Tukaş10,870,00-11,98
Turcas Petrol5,082,6390,26
Turkcell16,100,0016,67
Tümosan Motor ve Traktör11,581,9480,66
Tüpraş89,950,95-29,06
Türk Hava Yolları11,970,76-17,22
Türk Prysmian Kablo13,634,13428,19
Türk Telekom8,140,4912,81
Türk Traktör148,302,77180,28
Türker Proje Gayrimenkul82,80-0,4297,14
Türkiye Sigorta6,060,66178,26
Ufuk Yatırım11,80-0,76357,36
Ulaşlar Turizm Yat.3,77-1,31304,56
Ulusoy Elektrik49,54-0,0486,24
Ulusoy Un Sanayi11,89-0,34211,26
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,50-0,79106,02
Utopya Turizm23,14-0,26370,33
Uzertaş Boya26,10-9,941075,68
Ülker Bisküvi23,162,933,58
Vakıf Fin. Kir.4,040,2590,79
Vakıf GMYO4,116,75137,44
Vakıf Yat. Ort.8,082,67343,68
Vakıflar Bankası4,80-1,23-12,89
Vakko Tekstil6,27-0,6338,11
Vanet Gıda8,94-1,65525,17
Verusa Holding45,70-0,17146,35
Verusaturk Girisim9,633,2283,12
Vestel20,402,0061,65
Vestel Beyaz Eşya34,862,7165,23
Viking Kağıt6,351,93239,57
Yapı Kredi Koray GMYO4,76-0,8396,69
Yapı ve Kredi Bank.3,05-1,2922,98
Yaprak Süt ve Besi Çift.41,8010,00568,15
Yataş11,411,9755,45
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş4,012,56149,07
Yeni Gimat GMYO12,69-0,166,00
Yeşil GMYO1,120,0075,00
Yeşil Yapı1,390,00110,61
Yeşil Yatırım Holding59,451,54429,39
Yibitaş İnşaat Malzeme16.966,50-0,20476,11
Yonga Mobilya31,980,00246,38
Yükselen Çelik7,283,41137,52
Yünsa13,670,1535,78
Zorlu Enerji2,741,1168,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!
Dünya

Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkacak bir açıklama daha geldi. Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarının ayrı..
AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı

Partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İktidar olursak S-400'leri kurmayız" diyen CHP Gen..
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay