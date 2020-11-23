Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.499,80
|37,51
|İş Bankası (C)
|6,69
|-1,91
|4,37
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,91
|1,82
|2,89
|İş Girişim
|16,33
|0,86
|329,74
|İş GMYO
|2,11
|5,50
|19,89
|İş Y. Men. Değ.
|12,95
|-0,99
|221,60
|İş Yat. Ort.
|3,25
|0,93
|101,70
|İşbir Holding
|3.134,80
|0,00
|629,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-0,85
|88,71
|İttifak Holding
|2,25
|-0,88
|72,56
|İz Hayvancılık Tarım
|15,43
|9,98
|489,72
|İzmir Demir Çelik
|19,20
|0,00
|134,43
|İzmir Fırça
|6,60
|0,00
|266,67
|Jantsa Jant Sanayi
|219,70
|4,27
|313,06
|Kafein Yazılım
|17,83
|0,11
|60,55
|Kaplamin
|27,08
|-4,98
|387,93
|Kardemir (A)
|4,82
|0,84
|81,89
|Kardemir (B)
|4,04
|0,50
|53,03
|Kardemir (D)
|4,89
|1,66
|83,83
|Karel Elektronik
|17,49
|1,10
|20,37
|Karsan Otomotiv
|3,01
|1,01
|90,51
|Karsu Tekstil
|7,08
|2,46
|118,52
|Kartonsan
|2.940,40
|7,92
|661,09
|Katmerciler Ekipman
|3,33
|0,91
|117,84
|Kent Gıda
|500,00
|6,02
|2053,17
|Kerevitaş Gıda
|7,10
|-0,70
|117,79
|Kervansaray Yat. Holding
|0,97
|8,99
|76,36
|Kiler GMYO
|2,41
|2,12
|125,45
|Klimasan Klima
|20,62
|9,97
|-2,80
|Koç Holding
|19,39
|-0,56
|-3,09
|Konfrut Gıda
|16,22
|-1,34
|107,42
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,44
|-2,02
|Konya Çimento
|1.040,70
|6,15
|283,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,07
|2,27
|2,79
|Koza Altın
|80,10
|0,44
|8,17
|Koza Madencilik
|13,90
|1,53
|38,58
|Körfez GMYO
|6,81
|1,64
|184,94
|Kristal Kola
|2,37
|0,42
|56,95
|Kron Telekomünikasyon
|26,02
|-0,23
|104,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|180,00
|1,24
|666,77
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,86
|109,58
|Kütahya Porselen
|40,20
|0,40
|507,25
|Lider Faktoring
|3,27
|-0,91
|78,20
|Link Bilgisayar
|48,74
|-1,58
|170,95
|Logo Yazılım
|98,95
|0,10
|62,75
|Lokman Hekim Sağlık
|11,27
|0,36
|96,49
|Lüks Kadife
|28,40
|-0,91
|228,70
|Makina Takım
|2,90
|0,69
|54,26
|Marka Yatırım Holding
|7,20
|-9,89
|510,17
|Marmaris Altınyunus
|92,55
|4,81
|30,35
|Marshall
|379,00
|5,19
|697,22
|Martı GMYO
|3,37
|1,81
|233,66
|Martı Otel
|2,62
|0,77
|187,91
|Mavi Giyim
|46,70
|0,82
|-19,34
|Mazhar Zorlu Holding
|18,03
|0,17
|49,13
|Mega Polietilen
|11,33
|3,00
|793,21
|Menderes Tekstil
|3,27
|-0,61
|149,62
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|67,00
|-4,96
|244,65
|Merko Gıda
|12,60
|5,00
|1100,00
|Metemtur Otelcilik
|12,15
|1,25
|582,58
|Metro Holding
|2,18
|0,46
|57,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,28
|0,61
|67,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,58
|9,79
|-51,62
|Migros Ticaret
|41,20
|1,28
|70,11
|Milpa
|5,11
|-0,78
|133,33
|Mistral GMYO
|4,43
|0,45
|136,07
|MLP Sağlık
|19,41
|1,20
|21,31
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,58
|6,65
|477,19
|Mondi Tire Kutsan
|6,63
|0,30
|60,14
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,00
|-0,99
|167,30
|Net Holding
|3,26
|0,93
|25,38
|Netaş Telekom.
|20,56
|0,78
|57,43
|Niğbaş Niğde Beton
|66,30
|0,45
|969,35
|Nuh Çimento
|37,94
|2,10
|245,38
|Nurol GMYO
|6,95
|0,43
|94,68
|Odaş Elektrik
|3,59
|1,70
|148,32
|Olmuksan-IP
|7,60
|6,29
|196,76
|Orge Enerji Elektrik
|7,31
|0,14
|47,38
|Orma Orman Mahsulleri
|13,80
|5,02
|400,00
|Osmanlı Menkul
|21,18
|-1,30
|407,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,43
|3,02
|163,69
|Otokar
|213,10
|4,41
|44,93
|Oyak Çimento
|8,14
|0,99
|48,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,64
|2,15
|187,61
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,27
|-1,13
|70,62
|Özak GMYO
|4,39
|3,54
|70,82
|Özbal Çelik Boru
|7,10
|-0,70
|340,48
|Özderici GMYO
|2,39
|2,58
|52,23
|Özerden Plastik
|9,29
|0,00
|307,46
|Panora GMYO
|6,54
|-1,06
|16,75
|Papilon Savunma
|22,94
|-1,29
|197,68
|Park Elek.Madencilik
|5,30
|1,73
|73,77
|Parsan
|20,92
|3,67
|23,49
|Pegasus
|56,20
|0,90
|-34,95
|Peker GMYO
|2,46
|-1,60
|172,02
|Penguen Gıda
|5,57
|-1,59
|508,48
|Pera GMYO
|2,65
|3,52
|181,91
|Pergamon Dış Ticaret
|16,16
|-0,25
|108,85
|Petkim
|4,01
|-0,74
|26,30
|Petrokent Turizm
|931,70
|10,00
|627,32
|Pınar Et Ve Un
|23,60
|0,17
|159,64
|Pınar Su
|7,65
|0,39
|229,74
|Pınar Süt
|20,48
|0,59
|62,42
|Plastikkart
|11,60
|0,09
|25,13
|Polisan Holding
|3,95
|1,28
|30,90
|Politeknik Metal
|350,00
|9,38
|360,09
|Prizma Press Matbaacılık
|6,03
|0,33
|40,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,30
|-1,33
|-2,17
|QNB Finansbank
|68,15
|-0,58
|81,73
|Ral Yatırım Holding
|4,95
|0,00
|88,61
|Ray Sigorta
|24,98
|7,03
|630,41
|Reysaş GMYO
|4,89
|1,66
|6,54
|Reysaş Lojistik
|8,79
|2,81
|100,68
|Rhea Girişim
|3,30
|3,45
|177,31
|Rodrigo Tekstil
|10,84
|2,36
|498,90
|Royal Halı
|4,29
|7,52
|213,14
|RTA Laboratuvarları
|47,30
|8,54
|1938,79
|Sabancı Holding
|10,64
|-1,57
|16,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,58
|9,97
|431,19
|Sanel Mühendislik
|3,57
|-0,83
|21,68
|Sanifoam Sünger
|16,80
|-0,41
|236,00
|Sanko Pazarlama
|7,47
|-0,27
|2,52
|Saray Matbaacılık
|7,64
|1,73
|490,98
|Sarkuysan
|6,99
|0,29
|119,99
|Sasa Polyester
|17,48
|1,69
|126,13
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,44
|-0,71
|276,79
|Sekuro Plastik
|12,53
|-2,11
|133,77
|Selçuk Ecza Deposu
|9,57
|0,95
|60,44
|Selçuk Gıda
|4,10
|0,24
|280,43
|Senkron Güvenlik
|4,49
|7,93
|64,47
|Serve Film Prodüksiyon
|17,95
|8,79
|1028,93
|Servet GMYO
|58,00
|-1,69
|582,35
|Seyitler Kimya
|16,92
|-0,47
|149,19
|Silverline Endüstri
|4,33
|0,93
|100,46
|Sinpaş GMYO
|3,93
|-2,00
|238,79
|Smartiks Yazılım
|7,61
|-0,26
|-22,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,40
|2,01
|534,39
|Söktaş
|5,21
|-2,80
|206,38
|Sönmez Filament
|34,92
|0,98
|615,57
|Sönmez Pamuklu
|16,24
|1,56
|230,08
|Sumaş Suni Tahta
|37,00
|5,11
|277,05
|Şeker Fin. Kir.
|4,29
|0,70
|-10,25
|Şekerbank
|1,52
|0,66
|39,42
|Şişe Cam
|7,18
|2,28
|41,05
|Şok Marketler
|12,25
|1,41
|13,85
|T. Halk Bankası
|5,43
|0,18
|-8,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|62,90
|-0,79
|44,27
|T.S.K.B.
|2,27
|2,25
|87,60
|T.Tuborg
|17,90
|0,67
|50,42
|Taç Tarım Ürünleri
|13,24
|9,97
|324,36
|Tat Gıda
|11,22
|0,36
|84,43
|TAV Havalimanları
|18,63
|1,03
|-31,42
|Taze Kuru Gıda
|329,00
|5,86
|4444,20
|Tek-Art Turizm
|1,79
|1,13
|42,06
|Tekfen Holding
|15,46
|3,69
|-14,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,36
|1,85
|122,86
|Temapol Polimer Plastik
|10,44
|1,36
|100,00
|TGS Dış Ticaret
|9,18
|-0,11
|96,57
|Tofaş Oto. Fab.
|29,46
|0,82
|26,42
|Torunlar GMYO
|3,73
|3,61
|35,64
|Trabzon Liman
|33,26
|2,65
|217,55
|Trabzonspor Sportif
|4,47
|-1,11
|107,91
|Trend GMYO
|13,00
|-1,89
|490,91
|TSKB GMYO
|3,59
|0,84
|275,92
|Tuğçelik
|7,44
|-0,93
|88,35
|Tukaş
|10,87
|0,00
|-11,98
|Turcas Petrol
|5,08
|2,63
|90,26
|Turkcell
|16,10
|0,00
|16,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,58
|1,94
|80,66
|Tüpraş
|89,95
|0,95
|-29,06
|Türk Hava Yolları
|11,97
|0,76
|-17,22
|Türk Prysmian Kablo
|13,63
|4,13
|428,19
|Türk Telekom
|8,14
|0,49
|12,81
|Türk Traktör
|148,30
|2,77
|180,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,80
|-0,42
|97,14
|Türkiye Sigorta
|6,06
|0,66
|178,26
|Ufuk Yatırım
|11,80
|-0,76
|357,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,77
|-1,31
|304,56
|Ulusoy Elektrik
|49,54
|-0,04
|86,24
|Ulusoy Un Sanayi
|11,89
|-0,34
|211,26
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,50
|-0,79
|106,02
|Utopya Turizm
|23,14
|-0,26
|370,33
|Uzertaş Boya
|26,10
|-9,94
|1075,68
|Ülker Bisküvi
|23,16
|2,93
|3,58
|Vakıf Fin. Kir.
|4,04
|0,25
|90,79
|Vakıf GMYO
|4,11
|6,75
|137,44
|Vakıf Yat. Ort.
|8,08
|2,67
|343,68
|Vakıflar Bankası
|4,80
|-1,23
|-12,89
|Vakko Tekstil
|6,27
|-0,63
|38,11
|Vanet Gıda
|8,94
|-1,65
|525,17
|Verusa Holding
|45,70
|-0,17
|146,35
|Verusaturk Girisim
|9,63
|3,22
|83,12
|Vestel
|20,40
|2,00
|61,65
|Vestel Beyaz Eşya
|34,86
|2,71
|65,23
|Viking Kağıt
|6,35
|1,93
|239,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,76
|-0,83
|96,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|-1,29
|22,98
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|41,80
|10,00
|568,15
|Yataş
|11,41
|1,97
|55,45
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,01
|2,56
|149,07
|Yeni Gimat GMYO
|12,69
|-0,16
|6,00
|Yeşil GMYO
|1,12
|0,00
|75,00
|Yeşil Yapı
|1,39
|0,00
|110,61
|Yeşil Yatırım Holding
|59,45
|1,54
|429,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.966,50
|-0,20
|476,11
|Yonga Mobilya
|31,98
|0,00
|246,38
|Yükselen Çelik
|7,28
|3,41
|137,52
|Yünsa
|13,67
|0,15
|35,78
|Zorlu Enerji
|2,74
|1,11
|68,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)