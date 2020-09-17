Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|41.510,10
|37,54
|İş Bankası (C)
|4,98
|-0,60
|-22,31
|İş Bankası (Kur.)
|425.000,00
|102,38
|İş Fin.Kir.
|3,80
|0,00
|0,00
|İş Girişim
|8,29
|-1,43
|118,16
|İş GMYO
|1,70
|0,00
|-3,41
|İş Y. Men. Değ.
|7,98
|-0,50
|98,17
|İş Yat. Ort.
|2,98
|-0,33
|84,94
|İşbir Holding
|1.600,00
|272,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-1,06
|50,00
|İttifak Holding
|4,36
|-1,58
|17,20
|İz Hayvancılık Tarım
|6,48
|-9,87
|147,66
|İzmir Demir Çelik
|18,10
|121,00
|İzmir Fırça
|3,96
|-0,75
|120,00
|Jantsa Jant Sanayi
|205,20
|-0,58
|285,80
|Kafein Yazılım
|16,79
|-0,36
|51,18
|Kaplamin
|12,46
|9,97
|124,50
|Kardemir (A)
|5,14
|0,00
|93,96
|Kardemir (B)
|3,72
|-0,53
|40,91
|Kardemir (D)
|3,12
|-1,58
|17,29
|Karel Elektronik
|16,50
|-0,24
|13,56
|Karsan Otomotiv
|3,02
|2,72
|91,14
|Karsu Tekstil
|6,54
|-3,82
|101,85
|Kartonsan
|735,40
|-0,41
|90,35
|Katmerciler Ekipman
|4,94
|4,44
|28,65
|Kent Gıda
|429,30
|1748,72
|Kerevitaş Gıda
|5,17
|0,19
|58,59
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-12,73
|Kiler GMYO
|7,45
|4,05
|96,57
|Klimasan Klima
|14,30
|-2,05
|-32,59
|Koç Holding
|14,67
|-0,74
|-26,68
|Konfrut Gıda
|12,20
|0,16
|56,01
|Konya Çimento
|569,10
|-2,30
|109,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,08
|-0,45
|-12,86
|Koza Altın
|79,30
|-1,18
|7,09
|Koza Madencilik
|13,00
|-0,46
|29,61
|Körfez GMYO
|4,88
|-0,41
|104,18
|Kristal Kola
|2,20
|-0,45
|45,70
|Kron Telekomünikasyon
|25,44
|-0,24
|100,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|183,30
|680,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,56
|1,99
|128,31
|Kütahya Porselen
|27,86
|0,58
|320,85
|Lider Faktoring
|3,14
|1,95
|71,12
|Link Bilgisayar
|43,20
|-3,05
|140,15
|Logo Yazılım
|92,80
|0,60
|52,63
|Lokman Hekim Sağlık
|11,14
|-7,32
|92,73
|Lüks Kadife
|28,08
|-0,78
|225,00
|Makina Takım
|2,28
|0,88
|21,28
|Marka Yatırım Holding
|3,30
|-3,23
|179,66
|Marmaris Altınyunus
|98,00
|-4,30
|38,03
|Marshall
|328,50
|-9,98
|591,00
|Martı GMYO
|1,94
|-0,51
|92,08
|Martı Otel
|1,20
|0,84
|31,87
|Mavi Giyim
|38,66
|0,94
|-33,23
|Mazhar Zorlu Holding
|15,99
|0,00
|32,26
|Mega Polietilen
|11,15
|8,89
|779,02
|Menderes Tekstil
|3,08
|-1,60
|135,11
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|88,05
|352,93
|Merko Gıda
|5,11
|9,89
|386,67
|Metemtur Otelcilik
|5,50
|-4,68
|208,99
|Metro Holding
|2,38
|-0,42
|72,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,78
|0,00
|92,86
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|-0,86
|-56,68
|Migros Ticaret
|38,94
|-1,07
|60,78
|Milpa
|4,66
|-1,69
|112,79
|Mistral GMYO
|3,58
|-0,56
|89,42
|MLP Sağlık
|17,54
|0,40
|9,62
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,85
|413,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,71
|-2,47
|62,08
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|26,04
|3,17
|104,72
|Net Holding
|2,44
|2,95
|-6,15
|Netaş Telekom.
|15,66
|-0,25
|19,91
|Niğbaş Niğde Beton
|20,00
|-7,83
|222,58
|Nuh Çimento
|19,95
|0,15
|81,61
|Nurol GMYO
|8,74
|-7,32
|144,82
|Odaş Elektrik
|2,56
|0,00
|77,08
|Olmuksan-IP
|6,49
|-0,15
|153,42
|Orge Enerji Elektrik
|7,47
|-1,71
|50,60
|Orma Orman Mahsulleri
|10,40
|276,81
|Osmanlı Menkul
|15,14
|0,93
|262,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,15
|-1,87
|87,50
|Otokar
|146,10
|-1,22
|-0,64
|Oyak Çimento
|8,01
|-0,12
|45,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|-1,85
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,54
|-2,21
|14,61
|Özak GMYO
|3,87
|1,04
|50,58
|Özbal Çelik Boru
|5,75
|-2,21
|256,73
|Özderici GMYO
|2,20
|0,46
|40,13
|Özerden Plastik
|4,60
|3,37
|101,75
|Panora GMYO
|5,66
|1,25
|1,04
|Papilon Savunma
|15,15
|-0,98
|96,59
|Park Elek.Madencilik
|4,37
|0,92
|43,28
|Parsan
|20,30
|-0,78
|19,83
|Pegasus
|46,74
|0,95
|-45,90
|Peker GMYO
|2,77
|-0,36
|206,29
|Penguen Gıda
|3,12
|1,30
|240,84
|Pera GMYO
|1,56
|4,00
|65,96
|Pergamon Dış Ticaret
|13,75
|0,22
|77,70
|Petkim
|4,34
|-0,23
|13,91
|Petrokent Turizm
|975,00
|-9,64
|661,12
|Pınar Et Ve Un
|21,90
|-4,20
|138,82
|Pınar Su
|7,73
|-2,40
|233,19
|Pınar Süt
|18,21
|-1,73
|43,73
|Plastikkart
|11,66
|-1,44
|25,78
|Polisan Holding
|3,12
|1,30
|3,39
|Politeknik Metal
|205,50
|-1,67
|170,14
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|-2,30
|-11,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.221,50
|0,04
|10,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,50
|-1,13
|1,86
|QNB Finansbank
|68,85
|-0,86
|83,60
|Ral Yatırım Holding
|5,28
|0,76
|101,18
|Ray Sigorta
|12,56
|-4,99
|267,25
|Reysaş GMYO
|4,97
|-1,39
|8,28
|Reysaş Lojistik
|6,69
|-2,90
|52,74
|Rhea Girişim
|2,55
|-0,39
|114,29
|Rodrigo Tekstil
|4,37
|9,80
|141,44
|Royal Halı
|4,10
|9,04
|199,27
|RTA Laboratuvarları
|51,95
|1,46
|2139,22
|Sabancı Holding
|7,78
|-0,64
|-14,69
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,77
|-3,99
|164,68
|Sanel Mühendislik
|3,46
|-0,29
|17,93
|Sanifoam Sünger
|6,58
|-1,35
|31,60
|Sanko Pazarlama
|7,51
|-0,66
|3,07
|Saray Matbaacılık
|3,36
|-0,30
|159,91
|Sarkuysan
|5,26
|3,95
|65,54
|Sasa Polyester
|16,69
|-1,82
|115,91
|Say Reklamcılık
|5,94
|-0,34
|165,18
|Sekuro Plastik
|12,18
|9,93
|127,24
|Selçuk Ecza Deposu
|8,78
|-1,13
|47,20
|Selçuk Gıda
|3,40
|-4,76
|215,48
|Senkron Güvenlik
|3,02
|9,82
|10,62
|Serve Film Prodüksiyon
|15,40
|1,65
|868,55
|Servet GMYO
|25,08
|3,81
|195,06
|Seyitler Kimya
|11,60
|-1,78
|70,84
|Silverline Endüstri
|3,94
|0,25
|82,41
|Sinpaş GMYO
|1,59
|-0,63
|37,07
|Smartiks Yazılım
|8,23
|0,86
|-16,11
|Soda Sanayii
|7,25
|-0,14
|22,33
|Sodaş Sodyum Sanayii
|18,51
|381,25
|Söktaş
|4,61
|-2,95
|171,09
|Sönmez Filament
|17,94
|-0,50
|267,62
|Sönmez Pamuklu
|15,81
|5,75
|221,34
|Sumaş Suni Tahta
|36,54
|9,99
|269,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,35
|0,46
|-9,00
|Şekerbank
|1,52
|0,66
|16,03
|Şişe Cam
|6,38
|-0,16
|24,56
|Şok Marketler
|12,50
|-0,79
|16,17
|T. Halk Bankası
|5,08
|0,40
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,56
|-0,70
|-2,39
|T.S.K.B.
|1,07
|-1,83
|-11,57
|T.Tuborg
|14,97
|1,35
|25,80
|Taç Tarım Ürünleri
|9,75
|6,09
|212,50
|Tat Gıda
|10,77
|0,28
|77,03
|TAV Havalimanları
|15,57
|-0,38
|-42,68
|Taze Kuru Gıda
|530,00
|8,65
|7220,44
|Tek-Art Turizm
|1,54
|0,65
|22,22
|Tekfen Holding
|15,58
|-0,45
|-16,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,85
|-1,15
|63,10
|Temapol Polimer Plastik
|8,49
|-1,51
|62,64
|TGS Dış Ticaret
|9,43
|0,53
|101,93
|Tofaş Oto. Fab.
|23,38
|-0,76
|0,33
|Torunlar GMYO
|3,63
|-0,27
|32,00
|Trabzon Liman
|23,18
|8,42
|117,45
|Trabzonspor Sportif
|4,89
|-2,40
|127,44
|Trakya Cam
|4,21
|-0,47
|24,15
|Trend GMYO
|6,66
|-9,88
|202,73
|TSKB GMYO
|2,49
|0,81
|160,74
|Tuğçelik
|6,09
|-6,45
|54,18
|Tukaş
|9,89
|-0,80
|-19,92
|Turcas Petrol
|3,61
|0,00
|35,21
|Turkcell
|14,18
|-0,63
|2,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,57
|0,80
|18,10
|Tüpraş
|80,40
|-0,56
|-36,59
|Türk Hava Yolları
|10,60
|-0,19
|-26,69
|Türk Prysmian Kablo
|8,33
|0,97
|222,81
|Türk Telekom
|6,86
|-0,87
|-4,93
|Türk Traktör
|100,60
|0,00
|90,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,90
|0,55
|97,38
|Türkiye Sigorta
|5,78
|0,87
|165,41
|Ufuk Yatırım
|13,67
|9,98
|429,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,05
|5,90
|227,30
|Ulusoy Elektrik
|51,05
|-0,97
|91,92
|Ulusoy Un Sanayi
|10,07
|-2,61
|163,61
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,75
|2,94
|44,22
|Utopya Turizm
|10,13
|-1,84
|105,89
|Uzertaş Boya
|10,02
|351,35
|Ülker Bisküvi
|22,34
|-0,18
|-0,09
|Vakıf Fin. Kir.
|3,87
|-2,03
|82,76
|Vakıf GMYO
|3,21
|-0,31
|85,44
|Vakıf Yat. Ort.
|8,85
|1,03
|385,96
|Vakıflar Bankası
|4,03
|-0,25
|-26,86
|Vakko Tekstil
|5,79
|-0,86
|27,53
|Vanet Gıda
|2,35
|-4,08
|64,34
|Verusa Holding
|39,58
|1,85
|113,36
|Verusaturk Girisim
|7,02
|0,14
|33,49
|Vestel
|17,08
|-0,47
|35,34
|Vestel Beyaz Eşya
|27,60
|-0,07
|30,82
|Viking Kağıt
|4,92
|0,20
|163,10
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,55
|2,25
|88,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|0,00
|-18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|25,92
|-1,37
|314,32
|Yataş
|8,59
|-0,69
|17,03
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,87
|-1,37
|78,26
|Yeni Gimat GMYO
|12,12
|-0,41
|1,24
|Yeşil GMYO
|0,90
|1,12
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,03
|0,00
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|17,97
|-0,77
|60,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.261,90
|316,36
|Yonga Mobilya
|81,40
|781,66
|Yükselen Çelik
|6,91
|-1,14
|125,45
|Yünsa
|13,00
|-0,99
|29,12
|Zorlu Enerji
|2,67
|0,00
|63,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)